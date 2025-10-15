Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 15.10.2025: Đô tự do tăng cao

An Yến
An Yến
15/10/2025 09:14 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng thương mại đứng yên nhưng thị trường tự do duy trì đà tăng.

Sáng 15.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên ở mức 25.114 đồng. Tương tự, các ngân hàng thương mại cũng duy trì giá USD như hôm qua. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 26.149 đồng, bán ra 26.369 đồng; Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản lên 26.180 đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 26.369 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục tăng khi mua vào lên 27.000 đồng và bán ra 27.100 đồng.

Giá USD hôm nay 15.10.2025: Đô tự do tăng cao- Ảnh 1.

Giá USD sáng 15.10 trên thị trường tự do tiếp tục tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm xuống 98,92 điểm. Đồng bạc xanh giảm sau những dấu hiệu căng thẳng mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Hôm qua, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu tính thêm phí cảng đối với các công ty vận tải biển vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả dầu thô. Ngoài ra, Bắc Kinh tuyên bố đã thực hiện các biện pháp đối phó với năm công ty con liên kết với Mỹ của công ty đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean. Cuộc thăm dò này đã ảnh hưởng đến ngành vận tải biển nội địa của họ. 

Hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã có bài phát biểu tại sự kiện của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp quốc gia ở Philadelphia. Ông Jerome Powell cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ đang tiến gần đến thời điểm ngừng thắt chặt định lượng (QT), đồng thời ông còn đưa ra một vài gợi ý về lãi suất. Mặc dù không đưa ra mốc thời gian cụ thể để kết thúc quá trình QT, người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ cho biết có một số dấu hiệu cho thấy Fed đang tiến gần đến mục tiêu. Về lãi suất, Chủ tịch Fed không đưa ra lộ trình cụ thể nhưng những bình luận về sự suy yếu của thị trường lao động cho thấy các quan chức chắc chắn sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách, đúng như dự đoán của thị trường tài chính. Vì vậy, Chủ tịch Powell kết luận Fed đang trong tình thế khó khăn khi phải cân bằng hai mục tiêu kể trên...

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 14.10.2025: Ngân hàng tăng mạnh chiều mua

Giá USD hôm nay 14.10.2025: Ngân hàng tăng mạnh chiều mua

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tăng mạnh ở chiều mua vào.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do Lãi suất thương chiến Mỹ - Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận