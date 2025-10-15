Giá USD hôm nay 15.10.2025: Đô tự do tăng cao

Sáng 15.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên ở mức 25.114 đồng. Tương tự, các ngân hàng thương mại cũng duy trì giá USD như hôm qua. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 26.149 đồng, bán ra 26.369 đồng; Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản lên 26.180 đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 26.369 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục tăng khi mua vào lên 27.000 đồng và bán ra 27.100 đồng.

Giá USD sáng 15.10 trên thị trường tự do tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm xuống 98,92 điểm. Đồng bạc xanh giảm sau những dấu hiệu căng thẳng mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Hôm qua, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu tính thêm phí cảng đối với các công ty vận tải biển vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả dầu thô. Ngoài ra, Bắc Kinh tuyên bố đã thực hiện các biện pháp đối phó với năm công ty con liên kết với Mỹ của công ty đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean. Cuộc thăm dò này đã ảnh hưởng đến ngành vận tải biển nội địa của họ.

Hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã có bài phát biểu tại sự kiện của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp quốc gia ở Philadelphia. Ông Jerome Powell cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ đang tiến gần đến thời điểm ngừng thắt chặt định lượng (QT), đồng thời ông còn đưa ra một vài gợi ý về lãi suất. Mặc dù không đưa ra mốc thời gian cụ thể để kết thúc quá trình QT, người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ cho biết có một số dấu hiệu cho thấy Fed đang tiến gần đến mục tiêu. Về lãi suất, Chủ tịch Fed không đưa ra lộ trình cụ thể nhưng những bình luận về sự suy yếu của thị trường lao động cho thấy các quan chức chắc chắn sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách, đúng như dự đoán của thị trường tài chính. Vì vậy, Chủ tịch Powell kết luận Fed đang trong tình thế khó khăn khi phải cân bằng hai mục tiêu kể trên...