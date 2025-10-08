Giá USD hôm nay 8.10.2025: Ngân hàng đồng loạt giảm

Sáng 8.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.133 đồng, giảm 8 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống. Ngân hàng Vietcombank giảm 9 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.169 đồng, bán ra giảm 10 đồng xuống 26.389 đồng; ACB giữ nguyên chiều mua vào ở mức 26.190 đồng nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 26.389 đồng… Riêng giá USD tự do tiếp tục tăng cao khi mua vào lên 26.720 đồng và bán ra 26.800 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do tăng 50 đồng.

Giá USD sáng 8.10 trong các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược trong nước, giá USD thế giới duy trì đà tăng. Chỉ số USD-Index đạt 98,74 điểm, cao hơn hôm qua 0,69 điểm. Tuy đồng USD tăng nhẹ nhưng không đáng kể chủ yếu do lo ngại về sự ổn định tài chính và chính trị ở Nhật Bản và Pháp. Đồng thời, chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1.10 và chưa có dấu hiệu nào cho thấy thế bế tắc ở Washington sẽ sớm được tháo gỡ cũng khiến các nhà đầu tư lo lắng vì tác động tiêu cực đến kinh tế nước này. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đưa ra lưu ý rằng thị trường đang đặt cược rất cao vào khả năng đợt đóng cửa sẽ kéo dài hơn.

Bên cạnh đó, giá vàng đã tăng mạnh lập đỉnh kỷ lục mới cũng thu hút các dòng vốn đầu tư nhiều hơn, đẩy giá đồng bạc xanh đi xuống. Nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trước khi kết thúc năm. Điều này càng khiến đồng bạc xanh suy yếu.

Theo CNBC, các nhà phân tích của Barclays cho biết biến động của thị trường tài chính đã giảm đáng kể kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa. Rủi ro đối với hoạt động kinh tế Mỹ và thị trường lao động từ việc tạm nghỉ việc, hoặc thậm chí chấm dứt hợp đồng lao động của các công chức liên bang sẽ không còn rõ ràng trong một thời gian nữa.

