Giá USD hôm nay 6.10.2025: Lao dốc trong ngân hàng

Sáng 6.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.146 đồng, giảm 16 đồng so với cuối tuần qua. Nếu so với hơn một tuần trước thì tỷ giá trung tâm đã giảm 45 đồng. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Ngân hàng Vietcombank giảm 17 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.183 đồng, bán ra 26.403 đồng; ACB giảm 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.200 đồng và giảm 17 đồng ở chiều bán ra còn 26.403 đồng… Riêng giá USD tự do giữ nguyên chiều mua vào 26.650 đồng và bán ra 26.730 đồng.

Giá USD sáng 6.10 tại các ngân hàng lao dốc ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới nhích nhẹ khi chỉ số USD-Index lên 98 điểm, cao hơn hôm qua 0,3 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp của đồng bạc xanh do những lo lắng xung quanh việc chính phủ Mỹ đóng cửa và trì hoãn việc phát hành dữ liệu quan trọng như bảng lương để đánh giá hướng đi của nền kinh tế. Tình trạng tê liệt của các cơ quan liên bang làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Từ đó làm giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh.

Đồng USD đã kéo dài đà giảm sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ bị đình trệ vào tháng 9 trong bối cảnh các đơn đặt hàng mới giảm mạnh. Viện Quản lý cung ứng cho biết chỉ số quản lý mua hàng phi sản xuất (PMI) đã giảm xuống còn 50 vào tháng 9, giảm từ mức 52 trong tháng 8. Theo CNBC, một số nhà phân tích cho rằng những thiệt hại tiềm tàng từ đợt đóng cửa chính phủ Mỹ cùng những lo ngại về thị trường lao động sẽ áp đảo nỗi lo về lạm phát. Điều này làm tăng khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 10 tăng cao hơn. Công cụ FedWatch của CME Group ghi nhận thị trường hiện nhận định xác suất Fed hạ lãi suất vào tháng 10 là 100% và vào tháng 12 là 88%. Cả hai con số đều cao hơn so với thời điểm Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa.