Giá USD hôm nay 5.10.2025: Ngân hàng giảm mạnh ngược chiều euro, bảng Anh

Giá USD trong nước quay đầu đi xuống. Ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản 26.200 đồng, bán ra 26.420 đồng, giảm 33 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ACB giảm 3 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.210 đồng nhưng giảm mạnh 33 đồng ở chiều bán ra còn 26.420 đồng… So với mức đỉnh hơn 26.536 đồng/USD hồi giữa tháng 8, giá USD hiện đã giảm hơn 110 đồng.

Riêng giá USD tự do lại tăng 80 đồng sau một tuần khi mua vào lên 26.650 đồng, bán ra 26.730 đồng. Điều này đưa giá USD tự do lên cao hơn các ngân hàng trên 300 đồng.

Giá USD trong các ngân hàng đồng loạt giảm ngược chiều euro, bảng Anh ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược với đồng USD, giá nhiều ngoại tệ khác tăng giá trong tuần. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 160 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản lên 30.474 đồng, bán ra 31.760 đồng; bảng Anh tăng 259 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 34.919 đồng, bán ra 36.037 đồng; yen Nhật cũng tăng 2,68 đồng, đưa giá mua lên 174,51 và bán ra 183,73 đồng…

Giá USD thế giới tiếp tục giảm khi chỉ số USD-Index đi lùi xuống 97,71 điểm, thấp hơn cuối tuần trước 0,47 điểm. Đồng USD suy yếu kể khi Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa từ ngày 1.10. Bên cạnh đó, báo cáo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Chicago vừa công bố ước tính tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 là 4,3%, tương đương với tháng 8 và là bằng chứng cho thấy tình trạng thất nghiệp gia tăng nhanh chóng một cách đáng lo ngại vẫn chưa bắt đầu. Nhưng thông tin chi tiết của báo cáo cùng với các dữ liệu khác đang chỉ ra tình trạng trì trệ có diễn ra trên thị trường lao động. Trước đó, báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy bảng lương tư nhân giảm 32.000 vào tháng 9, làm tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay.

Theo một số nhà phân tích, khi Chính phủ Mỹ đóng cửa, nhiều người đã bán tháo USD. Đồng thời cùng với dự báo Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay thì nhiều khả năng đồng bạc xanh vẫn ở mức thấp.