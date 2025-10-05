Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 5.10.2025: Ngân hàng giảm mạnh ngược chiều euro, bảng Anh

An Yến
An Yến
05/10/2025 07:45 GMT+7

Giá USD giảm mạnh ở chiều bán ra trong các ngân hàng thương mại theo đà đi xuống của thế giới.

Giá USD trong nước quay đầu đi xuống. Ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản 26.200 đồng, bán ra 26.420 đồng, giảm 33 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ACB giảm 3 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.210 đồng nhưng giảm mạnh 33 đồng ở chiều bán ra còn 26.420 đồng… So với mức đỉnh hơn 26.536 đồng/USD hồi giữa tháng 8, giá USD hiện đã giảm hơn 110 đồng. 

Riêng giá USD tự do lại tăng 80 đồng sau một tuần khi mua vào lên 26.650 đồng, bán ra 26.730 đồng. Điều này đưa giá USD tự do lên cao hơn các ngân hàng trên 300 đồng.

Giá USD hôm nay 5.10.2025: Ngân hàng giảm mạnh chiều bán ra - Ảnh 1.

Giá USD trong các ngân hàng đồng loạt giảm ngược chiều euro, bảng Anh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược với đồng USD, giá nhiều ngoại tệ khác tăng giá trong tuần. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 160 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản lên 30.474 đồng, bán ra 31.760 đồng; bảng Anh tăng 259 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 34.919 đồng, bán ra 36.037 đồng; yen Nhật cũng tăng 2,68 đồng, đưa giá mua lên 174,51 và bán ra 183,73 đồng…

Giá USD thế giới tiếp tục giảm khi chỉ số USD-Index đi lùi xuống 97,71 điểm, thấp hơn cuối tuần trước 0,47 điểm. Đồng USD suy yếu kể khi Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa từ ngày 1.10. Bên cạnh đó, báo cáo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Chicago vừa công bố ước tính tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 là 4,3%, tương đương với tháng 8 và là bằng chứng cho thấy tình trạng thất nghiệp gia tăng nhanh chóng một cách đáng lo ngại vẫn chưa bắt đầu. Nhưng thông tin chi tiết của báo cáo cùng với các dữ liệu khác đang chỉ ra tình trạng trì trệ có diễn ra trên thị trường lao động. Trước đó, báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy bảng lương tư nhân giảm 32.000 vào tháng 9, làm tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay.

Theo một số nhà phân tích, khi Chính phủ Mỹ đóng cửa, nhiều người đã bán tháo USD. Đồng thời cùng với dự báo Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay thì nhiều khả năng đồng bạc xanh vẫn ở mức thấp.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 4.10.2025: Tự do tăng giá

Giá USD hôm nay 4.10.2025: Tự do tăng giá

Các ngân hàng giữ giá USD cao ở mức kịch trần.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do giá euro Bảng Anh Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận