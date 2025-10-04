Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 4.10.2025: Tự do tăng giá

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/10/2025 09:11 GMT+7

Các ngân hàng giữ giá USD cao ở mức kịch trần.

Các ngân hàng thương mại giữ giá USD không thay đổi, Vietcombank mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.420 đồng. ACB mua vào 26.200 - 26.230 đồng, bán ra 26.420 đồng. Vietinbank mua vào 26.215 đồng, bán ra 26.420 đồng… Giá đô la Mỹ tự do tăng 20 đồng, mua vào 26.650 đồng, bán ra 26.750 đồng. Giá một số ngoại tệ khác cũng giảm. Tại Vietcombank, giá bảng Anh giảm 5 đồng, mua vào còn 34.570 - 34.919 đồng, bán ra 36.037 đồng; đô la Úc xuống 16.974 - 17.146 đồng, bán ra 17.695 đồng…

Giá USD hôm nay 4.10.2025: Tự do tăng giá - Ảnh 1.

Ngân hàng giữ giá USD ở mức cao kịch trần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD - Index giảm 0,14%, xuống còn 97,71 điểm. Đồng bạc xanh suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, khi tình trạng bất ổn liên quan đến việc Chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động phủ bóng lên triển vọng kinh tế và khiến việc công bố một số dữ liệu then chốt, như báo cáo việc làm phi nông nghiệp, bị trì hoãn. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9, vốn được kỳ vọng phát hành vào thứ sáu, đã không được công bố do chính phủ Mỹ đóng cửa.

Giá USD tiếp tục suy yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt sau khi số liệu cho thấy hoạt động lĩnh vực dịch vụ của Mỹ gần như đình trệ trong tháng 9, do đơn hàng mới sụt giảm mạnh. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho biết chỉ số PMI phi sản xuất giảm xuống 50 điểm trong tháng trước, mức ranh giới giữa tăng trưởng và suy thoái, từ 52 điểm của tháng 8. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự báo PMI dịch vụ sẽ giảm xuống 51,7 điểm.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,3% xuống 0,7951 franc, mất 0,4% trong cả tuần, mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 8. Đồng USD cũng giảm so với đồng bảng Anh, khi đồng tiền này tăng 0,3% lên 1,3479 USD, ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ ngày 11.8.

