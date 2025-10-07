Giá USD hôm nay 7.10.2025: Đô tự do bật tăng

Sáng 7.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.141 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống. Ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.178 đồng, bán ra 26.398 đồng; ACB giảm 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.190 đồng và giảm 5 đồng ở chiều bán ra, còn 26.398 đồng… Tuy nhiên, giá USD tự do tăng thêm 20 đồng khi mua vào lên 26.670 đồng và bán ra 26.750 đồng.

Cùng chiều USD, giá euro tại Vietcombank giảm 19 đồng và được mua chuyển khoản xuống 30.382 đồng, bán ra còn 31.664 đồng. Trong khi đó, bảng Anh tăng 115 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 34.979 đồng, bán ra lên 36.099 đồng…

Giá USD sáng 7.10 trên thị trường tự do bật tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của Công ty chứng khoán MBS cho biết trong tháng 9, áp lực tỷ giá USD/VND giảm nhiệt khi chỉ số USD-Index suy yếu trong nửa đầu tháng và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thêm hai đợt giảm lãi suất đến cuối năm. Bên cạnh đó, chênh lệch lãi suất VND - USD đã đảo chiều dương, từ mức - 2,7% cuối tháng 8 lên 0,6% vào cuối tháng 9, giúp hỗ trợ cho đồng nội tệ. Điều này sẽ giúp giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND, đồng thời tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và môi trường lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. MBS cũng dự báo tỷ giá sẽ tăng nhẹ về cuối năm 2025, dao động trong khoảng 26.500 - 26.700 VND/USD, phản ánh mức tăng 4,1 - 4,9% so với đầu năm.

Giá USD thế giới giữ đà tăng. Chỉ số USD-Index đạt 98,15 điểm, cao hơn hôm qua 0,15 điểm. Thị trường giao dịch hạn chế trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ 6. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư hiện đang dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng này và dự kiến sẽ giảm thêm 0,25% vào tháng 12. Trong khi đó, Ngân hàng Bank of America suy đoán chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại trước thời điểm các quan chức Fed họp chính sách vào ngày 28 - 29.10. Nhờ đó, Fed sẽ có các dữ liệu mới trong tay để đưa ra quyết định về lãi suất. Nếu lãi suất giảm có khả năng đẩy đồng USD đi xuống...



