Giá USD hôm nay 14.10.2025: Ngân hàng tăng mạnh chiều mua

Sáng 14.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.114 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại tăng giá mua USD nhiều hơn chiều bán ra. Cụ thể, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank tăng 22 đồng ở chiều mua, lên 26.149 đồng và chỉ tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.369 đồng. Tương tự, Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.170 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.369 đồng…

Ngược lại, một số ngoại tệ quay đầu đi xuống như giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 105 đồng khi mua chuyển khoản xuống 29.988 đồng, bán ra còn 31.253 đồng 30.088 đồng; yen Nhật giảm 0,2 đồng khi mua chuyển khoản xuống 168,56 đồng, bán ra 177,47 đồng. Trong khi đó, bảng Anh tăng 23 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.588 đồng, bán ra 35.695 đồng...

Giá USD sáng 14.10 tại các ngân hàng thương mại tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng khi chỉ số USD-Index lên 99,32 điểm, cao hơn hôm qua 0,4 điểm. USD tăng trở lại khi mới đây, một bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên nền tảng Truth Social vào ngày 12.10 cho biết có thể sẽ không thực hiện lời đe dọa “tăng thuế quan mạnh mẽ” đối với Trung Quốc. Trước đó vào ngày 10.10, Tổng thống Trump khơi lại những lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khi tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ 1.11.

Thông tin này cũng giúp thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13.10 (rạng sáng 14.10 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 587,98 điểm, tương đương 1,29% lên 46.067,58 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,56% lên 6.654,72 điểm và Nasdaq Composite cộng 2,21% lên 22.694,61 điểm.

Trong khi đó, nhà đầu tư đang dự báo xác suất 97% Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp sắp diễn ra và xác suất 100% sẽ tiếp tục giảm vào tháng 12. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài hai tuần càng khiến dự báo này gia tăng. Nếu lãi suất thấp thường sẽ đẩy đồng bạc xanh đi xuống...