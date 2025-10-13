Giá USD hôm nay 13.10.2025: Ngân hàng đồng loạt giảm

Sáng 13.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.112 đồng, giảm 16 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank giảm 17 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 26.127 đồng, bán ra còn 26.367 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng ACB duy trì chiều mua chuyển khoản 26.160 đồng nhưng giảm 17 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.367 đồng… Riêng giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 30 đồng khi mua lên 26.800 đồng và bán ra lên 26.900 đồng.

Giá USD sáng 13.10 trong ngân hàng đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đi ngang sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index vẫn loanh quanh ở mức 98,9 điểm. Đồng bạc xanh suy yếu khi những bình luận của Tổng thống Donald Trump khơi dậy lại những lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Hôm 10.10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1.11. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng và lần cuối cùng giảm 9,1 điểm cơ bản xuống còn 4,057%.

Tuy nhiên, hôm 12.10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu sẵn sàng thỏa thuận với Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng thương mại. Phó Tổng thống JD Vance kêu gọi Trung Quốc “lựa chọn con đường lý trí” trong đợt leo thang căng thẳng thương mại mới nhất, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump có nhiều ưu thế hơn nếu xung đột kéo dài.

Trước đó, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs chỉ ra rằng thước đo của họ về dòng vốn đầu cơ vào đồng USD - thường dẫn dắt các loại hình giao dịch khác - đã cho thấy một sắc thái tích cực hơn rõ rệt trong thời gian gần đây. Sự gia tăng vượt trội trong các vị thế mua vào đồng USD đã giúp đẩy đồng tiền này lên mức cao nhất trong hai tháng, ngân hàng cho biết, với nguyên nhân chủ yếu là do các nhà đầu cơ e ngại đồng yen và đồng euro. Nhưng các diễn biến mới đã khiến thị trường có thể thay đổi nhanh chóng...