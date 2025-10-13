Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 13.10.2025: Ngân hàng đồng loạt giảm

An Yến
An Yến
13/10/2025 09:04 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng tiếp tục giảm mạnh dù thế giới đi ngang sáng đầu tuần.

Sáng 13.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.112 đồng, giảm 16 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank giảm 17 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 26.127 đồng, bán ra còn 26.367 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng ACB duy trì chiều mua chuyển khoản 26.160 đồng nhưng giảm 17 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.367 đồng… Riêng giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 30 đồng khi mua lên 26.800 đồng và bán ra lên 26.900 đồng.

Giá USD hôm nay 13.10.2025: Ngân hàng đồng loạt giảm- Ảnh 1.

Giá USD sáng 13.10 trong ngân hàng đồng loạt giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đi ngang sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index vẫn loanh quanh ở mức 98,9 điểm. Đồng bạc xanh suy yếu khi những bình luận của Tổng thống Donald Trump khơi dậy lại những lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Hôm 10.10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1.11. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng và lần cuối cùng giảm 9,1 điểm cơ bản xuống còn 4,057%.

Tuy nhiên, hôm 12.10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu sẵn sàng thỏa thuận với Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng thương mại. Phó Tổng thống JD Vance kêu gọi Trung Quốc “lựa chọn con đường lý trí” trong đợt leo thang căng thẳng thương mại mới nhất, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump có nhiều ưu thế hơn nếu xung đột kéo dài.

Trước đó, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs chỉ ra rằng thước đo của họ về dòng vốn đầu cơ vào đồng USD - thường dẫn dắt các loại hình giao dịch khác - đã cho thấy một sắc thái tích cực hơn rõ rệt trong thời gian gần đây. Sự gia tăng vượt trội trong các vị thế mua vào đồng USD đã giúp đẩy đồng tiền này lên mức cao nhất trong hai tháng, ngân hàng cho biết, với nguyên nhân chủ yếu là do các nhà đầu cơ e ngại đồng yen và đồng euro. Nhưng các diễn biến mới đã khiến thị trường có thể thay đổi nhanh chóng...

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 12.10.2025: Đồng loạt giảm cùng euro, bảng Anh

Giá USD hôm nay 12.10.2025: Đồng loạt giảm cùng euro, bảng Anh

Giá USD và nhiều ngoại tệ như euro, bảng Anh đồng loạt giảm trong tuần dù thế giới đi lên.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do Lãi suất thương mại Mỹ-Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận