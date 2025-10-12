Giá USD hôm nay 12.10.2025: Đồng loạt giảm cùng euro, bảng Anh

Tuần này, giá USD trong nước sụt giảm ngược chiều thế giới. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.144 đồng, bán ra 26.384 đồng, giảm 36 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ACB cũng giảm 50 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.160 đồng và giảm 36 đồng ở chiều bán ra, còn 26.384 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do hạ nhiệt so với mức cao nhưng vẫn ghi nhận tăng khoảng 100 đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 26.770 đồng, bán ra lên 26.870 đồng.

Cùng chiều đi xuống với USD, giá euro tại Vietcombank giảm 478 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản xuống 30.016 đồng, bán ra còn 31.282 đồng. Tương tự, bảng Anh giảm 469 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 34.464 đồng, bán ra xuống 35.568 đồng; yen Nhật cũng giảm 6,69 đồng, đưa giá mua xuống 168,15 đồng và bán ra 177,04 đồng…

Giá USD cùng các ngoại tệ như euro, bảng Anh đồng loạt giảm trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược trong nước, giá USD thế giới ghi nhận mức tăng trong tuần khi chỉ số USD-Index lên 98,85 đồng, cao hơn cuối tuần trước 1,14 điểm. Hôm 10.10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và bắt đầu từ ngày 1.11. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với "bất kỳ và tất cả phần mềm quan trọng". Hiện tại, gần như mọi sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc đều đang phải chịu mức thuế cao, từ 50% đối với thép và nhôm đến 7,5% đối với hàng tiêu dùng…

Tuyên bố thuế quan mới của Tổng thống Mỹ đã khiến thị trường tài chính nước này chao đảo, trong đó thị trường chứng khoán lao dốc, lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao và đồng USD đi lên. Tuy nhiên, sự kiện chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1.10 đến nay khiến các nhà đầu tư vẫn lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế hàng đầu thế giới nên dòng vốn tìm đến các tài sản an toàn nhiều hơn. Ngoài ra, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất được cho rằng sẽ tác động khiến đồng USD đi xuống...