Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 11.10.2025: Bán kịch trần, mua vào giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/10/2025 08:52 GMT+7

Các ngân hàng đồng loạt giảm giá mua USD, trong khi giá bán ra giữ cao ở mức kịch trần. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm mạnh.

Các ngân hàng thương mại cũng giảm giá mua USD thêm 20 đồng, Vietcombank mua vào còn 26.114 - 26.144 đồng, bán ra 26.384 đồng. ACB mua vào 26.130 - 26.160 đồng, bán ra 26.384 đồng. Vietinbank mua vào 25.980 đồng, bán ra 26.384 đồng… Giá USD trên thị trường tự do giảm 30 đồng, mua vào ở mức 26.810 đồng, bán ra 26.910 đồng. 

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 20 đồng, lên 29.716 - 30.016 đồng chiều mua vào, bán ra 31.282 đồng; bảng Anh giảm 40 đồng, mua vào 34.120 - 34.464 đồng, bán ra 35.568 đồng…

Giá USD hôm nay 11.10.2025: Ngân hàng mua vào giảm - Ảnh 1.

Ngân hàng giảm giá mua USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,69 điểm, còn 98,85 điểm. Đồng USD giảm vào ngày thứ sáu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại mới về tác động của cuộc chiến thương mại đối với nền kinh tế Mỹ. Ông Trump cũng cho biết có thể hủy cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời lên mạng xã hội chỉ trích điều mà ông gọi là "âm mưu của Trung Quốc nhằm giữ nền kinh tế toàn cầu làm con tin", sau khi Bắc Kinh mở rộng đáng kể kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Các nhà giao dịch cũng đang chờ tín hiệu về thời điểm chính phủ liên bang Mỹ sẽ hoạt động trở lại và công bố các số liệu kinh tế quan trọng định hướng chính sách của Cục Dự trữ liên bang (Fed). Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết sẽ công bố báo cáo lạm phát tiêu dùng tháng 9 vào ngày 24.10 để hỗ trợ Cơ quan An sinh Xã hội xác định mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt cho năm 2026.

Trước đó, nhiều quan chức Fed đã bày tỏ quan ngại về rủi ro lạm phát tại cuộc họp gần nhất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư đang dự đoán khả năng 97% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 10, và 92% khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm vào tháng 12.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 10.10.2025: Giảm vẫn cao kịch trần

Giá USD hôm nay 10.10.2025: Giảm vẫn cao kịch trần

Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá USD nhưng vẫn đứng ở mức cao kịch trần cho phép. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng mạnh so với các ngoại tệ khác.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Vietcombank Ngoại tệ Mỹ trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận