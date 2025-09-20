Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập điện đàm, đạt tiến triển về thương mại Mỹ-Trung, TikTok

Hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau ba tháng và dường như đã làm giảm căng thẳng giữa hai bên.

Ông Trump trong một bài đăng trên Truth Social gọi cuộc trò chuyện là "rất tốt" và cho biết hai bên cũng đạt tiến triển về thương mại, fentanyl và sự cần thiết phải chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Tân Hoa xã tối 19.9 đưa tin trong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về quan hệ Trung - Mỹ hiện nay và các vấn đề cùng quan tâm, đồng thời đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển ổn định của quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo. Cuộc điện đàm mang tính thực tiễn, tích cực và mang tính xây dựng.

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập cho biết mối quan hệ Trung - Mỹ rất quan trọng và quan điểm của Trung Quốc về vấn đề TikTok là rõ ràng, chính phủ Trung Quốc tôn trọng mong muốn của các công ty. Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ kiềm chế không áp đặt các hạn chế thương mại đơn phương, đồng thời hy vọng Mỹ cung cấp môi trường cởi mở và công bằng cho các công ty Trung Quốc. Theo ông, Mỹ nên ngăn chặn việc đơn phương gây áp lực.

Văn phòng của TikTok tại Culver, California, Mỹ ẢNH: REUTERS

Theo Chủ tịch Tập, Trung Quốc và Mỹ có thể đạt được thành công chung và thịnh vượng chung, mang lại lợi ích cho cả 2 nước và thế giới. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, cả 2 bên phải cùng nhau nỗ lực đạt được sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Tuyên bố của ông Trump không đưa ra chi tiết nào về một thỏa thuận khả dĩ về TikTok. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận cụ thể.

Quốc hội Mỹ đã ra lệnh cho TikTok ngừng hoạt động đối với người dùng Mỹ vào tháng 1.2025 nếu chủ sở hữu của ứng dụng này là ByteDance không bán lại cho công ty Mỹ.

Reuters đưa tin một thỏa thuận khung đã đạt được vào đầu tuần này sẽ chuyển tài sản TikTok tại Mỹ từ ByteDance sang các chủ sở hữu người Mỹ.

Các nguồn tin thân cận với thỏa thuận cho biết phiên bản TikTok của Mỹ vẫn sẽ sử dụng thuật toán của ByteDance.

Sự sắp xếp đó khiến các nhà lập pháp lo ngại rằng Bắc Kinh có thể do thám người Mỹ hoặc tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng thông qua ứng dụng. Trung Quốc đã nói rằng không có bằng chứng nào về mối đe dọa an ninh quốc gia do TikTok gây ra.