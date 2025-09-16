Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về TikTok, vẫn chưa hết vướng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đưa ra thông tin trên hôm 15.9 tại Madrid, nơi các cuộc đàm phán với các quan chức cấp cao Trung Quốc đang diễn ra.

Ông Bessent cho biết: “Chúng tôi đã có một khuôn khổ cho thỏa thuận TikTok. Hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập, sẽ nói chuyện vào ngày 19.9 để hoàn tất thỏa thuận...."

Theo ông Bessent, các chi tiết tiếp theo sẽ được xác định trong cuộc điện đàm hôm 19.9 giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chúng tôi sẽ không nói về các điều khoản thương mại của thỏa thuận, đó là việc giữa hai bên tư nhân. Nhưng các điều khoản thương mại đã được thống nhất", ông Bessent lưu ý.

Ông Bessent cho biết việc sắp hết thời hạn do Mỹ đặt ra, đặt ứng dụng mạng xã hội video ngắn phổ biến này trước nguy cơ phải ngừng hoạt động tại Mỹ, đã thúc đẩy các nhà đàm phán Trung Quốc đạt được thỏa thuận.

Ông cũng nói rằng các điều khoản thương mại của thỏa thuận sẽ bảo tồn các khía cạnh của TikTok mà các nhà đàm phán Trung Quốc quan tâm.

Ông Bessent nói thêm: “Chúng tôi không quan tâm đến các đặc điểm Trung Quốc. Chúng tôi quan tâm đến an ninh quốc gia".

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương cho biết: "Phía Mỹ đã khái quát hóa các mối lo ngại an ninh quốc gia và liên tục mở rộng danh sách trừng phạt đối với các thực thể Trung Quốc. Quyền tài phán mở rộng của Mỹ đã vươn xa hơn và sâu hơn. Đây là hành động bắt nạt đơn phương điển hình, vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng với phía Mỹ trong các cuộc đàm phán".

Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề thương mại và kinh tế và TikTok tại Madrid, Tây Ban Nha hôm 14.9 ẢNH: REUTERS

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể cần nhận được sự phê chuẩn từ Quốc hội Mỹ, nơi đã thông qua một đạo luật vào năm 2024 yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok là ByteDance phải bán nền tảng này cho một công ty Mỹ hoặc đối mặt với lệnh cấm.

Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng dữ liệu từ 170 triệu người dùng Mỹ của TikTok có thể bị chính phủ Trung Quốc truy cập.

Tuy nhiên, ông Trump đã tìm cách giữ cho ứng dụng này tiếp tục hoạt động với người Mỹ.

Hôm 15.9, ông đã ca ngợi thỏa thuận TikTok.

Trước đó cùng ngày, một quan chức Mỹ am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy lệnh cấm TikTok nếu Trung Quốc không từ bỏ các yêu cầu giảm thuế và hạn chế công nghệ như một phần của thỏa thuận.