Nga phóng tên lửa bội siêu thanh, triển khai Iskander sát NATO trong tập trận Zapad

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược chung "Zapad" của Nga và Belarus, bắt đầu vào ngày 12.9.

Một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy tàu hộ vệ Đô đốc Golovko thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga phóng một tên lửa bội siêu thanh Zircon vào một mục tiêu trên biển Barents.

Cuộc tập trận Zapad-2025 diễn ra trong thời điểm cực kỳ căng thẳng liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, sau khi Ba Lan bắn rơi một số máy bay không người lái nghi của Nga xâm nhập không phận.