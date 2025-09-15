Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nga phóng tên lửa bội siêu thanh, triển khai Iskander sát NATO trong tập trận Zapad
Video Thế giới

Nga phóng tên lửa bội siêu thanh, triển khai Iskander sát NATO trong tập trận Zapad

La Vi
La Vi
15/09/2025 13:52 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14.9 tuyên bố đã phóng một tên lửa hành trình bội siêu thanh Zircon (Tsirkon) trúng mục tiêu trên biển Barents.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược chung "Zapad" của Nga và Belarus, bắt đầu vào ngày 12.9.

Một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy tàu hộ vệ Đô đốc Golovko thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga phóng một tên lửa bội siêu thanh Zircon vào một mục tiêu trên biển Barents.

Cuộc tập trận Zapad-2025 diễn ra trong thời điểm cực kỳ căng thẳng liên quan cuộc xung đột ở Ukraine, sau khi Ba Lan bắn rơi một số máy bay không người lái nghi của Nga xâm nhập không phận.

Nga - Belarus tập trận Zapad 2025, NATO lo lắng

Nga - Belarus tập trận Zapad 2025, NATO lo lắng

Belarus đã khởi động cuộc tập trận chiến lược Zapad 2025 vào ngày 12.9, trong đó lực lượng Belarus và Nga sẽ thực hành các hành động nhằm “đẩy lùi hành vi xâm lược có thể xảy ra” và cải thiện sự phối hợp.

Xem thêm bình luận