Nga - Belarus tập trận Zapad 2025, NATO lo lắng

Belarus ngày 12.9 đã khởi động cuộc tập trận chiến lược mang tên Zapad 2025, trong đó lực lượng Belarus và Nga sẽ thực hành các hành động nhằm “đẩy lùi hành vi xâm lược có thể xảy ra” và cải thiện phối hợp.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra đến ngày 16.9 tại các thao trường ở cả Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự kiện này gồm các hoạt động huấn luyện ở cả hai nước, cũng như ở biển Baltic và Barents.

Hãng tin BelTA của Belarus cho biết cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc cải thiện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc quản lý quân đội trong trường hợp bị tấn công, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát và huấn luyện thực địa cho quân nhân, đồng thời thực hành các hành động chung nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa và ổn định tình hình tại biên giới của Nhà nước Liên minh Belarus - Nga.

Nga và Belarus tổ chức tập trận sát sườn NATO, ngày 13.9.2025 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG BELARUS

Zapad 2025 là hoạt động được lên kế hoạch từ trước, tuy nhiên lại diễn ra vào một thời điểm căng thẳng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, chỉ hai ngày sau khi Ba Lan bắn hạ một số máy bay không người lái nghi của Nga xâm phạm không phận.

Phát ngôn viên của Biên phòng Ukraine Andrii Demchenko hôm 12.9 cho biết lực lượng này không phát hiện thấy Nga tăng đáng kể lực lượng ở Ukraine, nhưng vẫn sẽ theo dõi sát.

Ông Demchenko nói số quân Nga được triển khai đến Belarus lần này ít hơn đáng kể so với số lượng 10.000 - 12.000 binh sĩ hồi năm 2023.

NATO đang duy trì trạng thái báo động cao.

Ba Lan đã đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus từ tối 11.9, một quyết định được đưa ra ngay cả trước khi xảy ra sự cố liên quan đến UAV nghi là của Nga. Cùng ngày, Quốc hội Latvia đã bỏ phiếu đóng cửa hoàn toàn biên giới với Nga và Belarus liên quan đến cuộc tập trận Zapad.

Ngoài ra, Ba Lan và Latvia đã hạn chế các chuyến bay qua một số khu vực lãnh thổ của họ gần biên giới Belarus.