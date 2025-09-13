Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
NATO củng cố phòng thủ sườn đông sau khi UAV Nga bay vào Ba Lan
Video Thế giới

NATO củng cố phòng thủ sườn đông sau khi UAV Nga bay vào Ba Lan

La Vi
La Vi
13/09/2025 11:53 GMT+7

NATO hôm 12.9 đã công bố kế hoạch tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông của châu Âu, hai ngày sau khi Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) vi phạm không phận nước này - hành động đầu tiên được biết đến của một thành viên liên minh phương Tây trong chiến tranh tại Ukraine.

NATO hôm 12.9 đã công bố kế hoạch tăng cường phòng thủ sườn phía đông châu Âu trong một chiến dịch có tên "Eastern Sentry" (Tạm dịch: Lính gác phương Đông).

Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) của Nga bay vào không phận.

Đây là hành động đối đầu Nga công khai đầu tiên của một thành viên NATO kể từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói: "Hành vi liều lĩnh mà chúng ta chứng kiến từ Nga là vô cùng nguy hiểm... NATO là một liên minh phòng thủ, và nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo thực hiện mọi điều cần thiết để răn đe và phòng thủ...và đó chính xác là mục đích của 'Eastern Sentry'. Chiến dịch sẽ củng cố tư thế của NATO, tăng tính linh hoạt trong cách tiếp cận và đảm bảo an toàn, an ninh cho sườn phía đông".

NATO tăng cường phòng thủ sườn phía đông sau khi bị UAV Nga tấn công - Ảnh 1.

Một mái nhà bị hư hại sau khi máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan trong một cuộc tấn công vào Ukraine

ẢNH: REUTERS

Nga cho biết lực lượng của họ đang tấn công Ukraine vào thời điểm UAV xâm nhập và khẳng định không có ý định nhắm vào các mục tiêu ở Ba Lan.

Các nước châu Âu đã lên án vụ việc.

Trong khi đó, Mỹ có cách tiếp cận khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Đó có thể là một sai sót. Có thể là một nhầm lẫn. Nhưng dù thế nào, tôi không hài lòng với bất cứ điều gì liên quan đến toàn bộ tình huống đó. Nhưng hy vọng rằng nó sẽ chấm dứt".

Ba Lan bác bỏ ý kiến cho rằng vụ xâm nhập có thể là một sai sót.

Phó thủ tướng Ba Lan Radoslaw Sikorski, nói với Reuters rằng ông hy vọng Washington sẽ hành động để thể hiện tình đoàn kết với Warsaw: "Chúng ta cần chung tay để cho ông Putin thấy có những giới hạn trong cuộc chiến tranh lai của Nga, nơi chúng ta sẽ phải chặn lại. Bởi hãy nhớ, đây không phải là một sự cố riêng lẻ. Đó là điển hình".

Hôm 12.9, Mỹ đã làm điều đó, cùng các đồng minh phương Tây ra tuyên bố được Ngoại trưởng Ba Lan Marcin Bosacki đọc trước cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc: “Chúng tôi ở đây để bày tỏ quan ngại sâu sắc và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến một sự vi phạm trắng trợn khác đối với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc".

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng vụ việc ở Ba Lan cho thấy Moscow không có hứng thú với một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, chỉ vài tuần sau khi ông Trump tiếp ông Vladimir Putin tại Alaska và từ bỏ yêu cầu Nga phải chấp nhận ngừng bắn ngay lập tức.

