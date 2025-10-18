Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 18.10.2025: Đô tự do tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
18/10/2025 08:48 GMT+7

Trong khi các ngân hàng giữ giá USD ổn định thì trên thị trường tự do, đô vẫn tiếp tục tăng.

Các ngân hàng không thay đổi giá USD so với ngày trước đó. ACB mua vào 26.130 - 26.160 đồng, bán ra 26.356 đồng; Vietcombank mua vào 26.116 - 26.146 đồng, bán ra 26.356 đồng; Vietinbank mua vào 26.133 đồng, bán ra 26.356 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD trong ngân hàng ở mức 200 đồng. Trên thị trường tự do, giá USD tăng 45 đồng, mua vào 27.220 đồng, bán ra 27.350 đồng.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng không thay đổi. Tại Vietcombank, giá EUR mua vào 30.046 - 30.350 đồng, bán ra 31.630 đồng; bảng Anh mua vào 34.503 - 34.852 đồng, bán ra 35.968 đồng…

Giá USD hôm nay 18.10.2025: Đô tự do tăng - Ảnh 1.

Ngân hàng giữ giá USD không thay đổi

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,21 điểm, lên 98,54 điểm. Dù vậy, giá đô la Mỹ ghi nhận mức giảm hàng tuần so với đồng franc Thụy Sĩ và yen Nhật khi tâm lý lo ngại về căng thẳng thương mại cùng những bất ổn trong hệ thống ngân hàng khu vực của Mỹ tiếp tục đè nặng lên thị trường. Chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa kéo dài đã làm gián đoạn việc công bố các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, khiến giới đầu tư thiếu đi những thông tin cần thiết để đánh giá tình hình kinh tế một cách rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, mức thuế 100% mà ông đề xuất áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là "không thể duy trì lâu dài", song ông vẫn quy trách nhiệm cho Bắc Kinh về thế bế tắc mới nhất trong đàm phán thương mại. Các cuộc đàm phán này rơi vào căng thẳng sau khi chính quyền Trung Quốc siết chặt kiểm soát hoạt động xuất khẩu đất hiếm. Tổng thống Mỹ đồng thời xác nhận ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong hai tuần tới nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng so với đồng franc Thụy Sĩ, trong khi đồng yen xóa bớt đà tăng trước đó sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda đề cập đến khả năng nâng lãi suất trong tháng này. Tại thị trường châu Âu, đồng USD giảm 0,08% xuống 0,7925 franc Thụy Sĩ, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9 và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP. HCM đạt 7,969 tỉ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

