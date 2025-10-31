Giá USD hôm nay 31.10.2025: Tiếp tục tăng khiến EUR, bảng Anh… đi xuống

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 2 đồng, lên 25.093 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD, ACB mua vào 26.120 - 26.150 đồng, bán ra 26.345 đồng; Vietcombank mua vào 26.107 - 26.137 đồng, bán ra 26.347 đồng; Vietinbank mua vào 26.120 đồng, bán ra 26.347 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh vẫn tiếp tục tăng thêm 10 - 20 đồng, lên 27.640 đồng chiều mua vào, bán ra 27.790 đồng.

Giá USD trong ngân hàng tăng nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 20 - 24.10) tăng mạnh, đạt khoảng 658.930 tỉ đồng, bình quân 131.786 tỉ đồng/ngày, tăng 37.357 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số giao dịch lớn nhất là qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 90% và 7%. Lãi suất USD bình quân có xu hướng ổn định, biến động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm không đổi và vẫn giữ ở mức 4,1%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,01%/năm xuống 4,14%/năm; trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,03%/năm lên 4,18%/năm. Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng thấp hơn tiền đồng tăng lên 1,4 - 1,6%/năm ở các kỳ hạn, nguyên nhân đến từ lãi suất tiền đồng tăng, dao động từ 5,6 - 5,93%/năm. Chính vì điều này khiến áp lực lên tỷ giá được giảm.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 120 đồng, mua vào còn 29.688 - 29.988 đồng, bán ra 31.253 đồng; giá bảng Anh giảm 140 đồng, mua vào 33.759 - 34.100 đồng, bán ra 35.192 đồng; đô la Úc giảm 30 đồng, còn 16.818 - 16.988 đồng, bán ra 17.532 đồng…

Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, chỉ số USD - Index thêm 0,3 điểm, lên 99,52 điểm. Đồng USD được thúc đẩy nhờ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khi ông cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 chưa phải là điều chắc chắn.

Trong khi đó, đồng yen Nhật Bản lao dốc so với đồng bạc xanh sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ nguyên lãi suất. Thống đốc BOJ ông Kazuo Ueda đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, rằng việc tăng lãi suất có thể diễn ra ngay trong tháng 12, tùy thuộc vào triển vọng tiền lương trong năm tới. Trong cuộc họp báo sau phiên họp, ông Ueda không cung cấp chi tiết cụ thể nào về thời điểm có thể tăng lãi suất tiếp theo, gây thêm áp lực lên đồng yen. So với đồng yen, đô la Mỹ tăng 0,9%, lên 154,08, mức mạnh nhất kể từ 13.2.

Đồng EUR giảm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2% trong cuộc họp thứ ba liên tiếp và không đưa ra gợi ý nào về định hướng chính sách sắp tới. Đồng tiền chung châu Âu giảm 0,27%, xuống còn 1,1568 USD, mức thấp nhất kể từ 14.10.

Còn đồng bảng Anh (GBP) giảm 0,31%, xuống còn 1,3152 USD, chạm mức thấp nhất kể từ 14.4, do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể sớm cắt giảm lãi suất, dù vẫn được dự báo sẽ giữ nguyên chính sách trong tuần tới.