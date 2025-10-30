Giá USD hôm nay 30.10.2025: Ngân hàng đứng yên, đô tự do tăng

Ngân hàng Nhà nước không thay đổi tỷ giá trung tâm, đứng yên ở mức 25.091 đồng/USD. Các ngân hàng giữ giá USD, Vietcombank mua vào 26.075 - 26.105 đồng, bán ra 26.345 đồng; ACB mua vào 26.120 - 26.150 đồng, bán ra 26.345 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng thêm 70 đồng, lên 27.630 đồng chiều mua vào, bán ra 27.780 đồng. Trong khi đó, giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng sụt giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 110 đồng, xuống 29.788 - 20.089 đồng chiều mua vào, bán ra 31.359 đồng; bảng Anh giảm gần 200 đồng, mua vào còn 33.862 - 34.204 đồng, bán ra 35.299 đồng; đô la Úc giảm 30 đồng, xuống 16.893 - 17.064 đồng, bán ra 17.611 đồng…

Ngân hàng không thay đổi giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh, chỉ số USD - index thêm 0,47 điểm, lên 99,13 điểm. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%), xuống 3,75 - 4%. Quyết định này đúng như dự báo của thị trường. Động thái cắt giảm lãi suất lần này của Fed vấp phải sự bất đồng từ hai quan chức. Thống đốc Stephen Miran tiếp tục kêu gọi giảm mạnh chi phí vay hơn nữa, trong khi Chủ tịch Fed khu vực Kansas City, ông Jeffrey Schmid lại cho rằng không nên cắt giảm trong bối cảnh lạm phát vẫn còn cao.

Sau quyết định giảm lãi suất, Chủ tịch Fed Jerome Powell bác bỏ kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tháng 12. Ông Powell cho biết, các quan chức Fed vẫn đang gặp khó khăn trong việc đạt được đồng thuận về định hướng chính sách tiền tệ sắp tới và cảnh báo rằng các thị trường tài chính không nên mặc định sẽ có thêm một đợt hạ lãi suất vào cuối năm nay. Xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hiện được thị trường dự đoán ở mức 62%, giảm mạnh so với khoảng 85% vào đầu ngày thứ tư.

Cùng ngày, Fed cũng thông báo sẽ tái khởi động hoạt động mua trái phiếu Kho bạc quy mô hạn chế, sau khi thị trường tiền tệ xuất hiện dấu hiệu thiếu thanh khoản, điều mà Fed khẳng định sẽ nỗ lực ngăn chặn.

Giới đầu tư hiện cũng dồn sự chú ý vào các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ năm. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp diễn ra vào hôm nay.