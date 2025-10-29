Giá USD hôm nay 29.10.2025: Đô tự do giảm mạnh

Sáng 29.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD xuống 25.091, giảm 4 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank giảm 4 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.105 đồng và bán ra 26.345 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.140 đồng nhưng giảm 4 đồng ở chiều bán ra, còn 26.345 đồng… Giá USD tự do cũng quay đầu giảm xuống còn mua vào 27.520 đồng, bán ra 27.660 đồng. So với cuối tuần qua, giá USD tự do đã giảm 70 - 80 đồng.

Giá USD sáng 29.10 đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 98,68 điểm, thấp hơn hôm qua 0,1 điểm. Đồng bạc xanh suy yếu so với nhiều đồng tiền khác khi nhà đầu tư lạc quan về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại. Điều này khiến nhà đầu tư giảm nhu cầu đối với đồng bạc xanh và gia tăng tại các kênh khác như chứng khoán. Vì vậy, đây cũng là lý do các chỉ số Phố Wall tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28.10 (rạng sáng 29.10 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,23% lên 6.890,89 điểm và thậm chí chỉ số này đã vượt mốc 6.900 điểm lần đầu tiên trong phiên. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 23.827,49 điểm và Dow Jones tăng 161,78 điểm, tương đương 0,34% lên 47.706,37 điểm.

Nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ kết thúc vào ngày 29.10 (theo giờ Mỹ). Ngân hàng Trung ương Mỹ được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất 0,25% sau cuộc họp này. Đồng thời, nhà đầu tư cũng đang hy vọng vào tín hiệu từ Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp cuối cùng của năm vào tháng 12. Lãi suất giảm thường sẽ đẩy đồng bạc xanh đi xuống...