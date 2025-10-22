Giá USD hôm nay 22.10.2025: Đô tự do quay đầu giảm

Sáng 22.10, Ngân hàng Nhà nước duy trì tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.099 đồng như hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng giá mua USD chuyển khoản 10 đồng, lên 26.153 đồng và giữ nguyên chiều bán ra 26.353 đồng; Ngân hàng ACB vẫn duy trì giá mua USD 26.170 đồng và bán ra 26.353 đồng… Riêng giá USD tự do quay đầu giảm 100 đồng ở chiều mua, xuống còn 27.100 đồng và giảm 40 đồng ở chiều bán ra, còn 27.300 đồng.

Giá USD sáng 22.10 trên thị trường tự do quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 98,88 điểm, tăng 0,38 điểm. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục dịu đi khi Tổng thống Donald Trump ngày 20.10 chia sẻ với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng, dự kiến Mỹ sẽ đạt một thỏa thuận thương mại “tuyệt vời” với Trung Quốc vào cuối tháng này, bất chấp hiện tại căng thẳng giữa hai nước đang leo thang vì vấn đề thuế quan và đất hiếm. Ông có thể sẽ gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào cuối tháng 10. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đã tiếp Thủ tướng Úc Anthony Albanese và ký kết thỏa thuận về các loại khoáng sản đất hiếm thiết yếu với thiết bị quân sự và đồ điện tử. Nỗi lo lắng giảm bớt đã đẩy giá vàng đi xuống và giúp đồng USD gia tăng.

Tương tự đồng bạc xanh, thị trường chứng khoán Mỹ cũng tiếp tục tăng cao khi chỉ số Dow Jones tăng 218,16 điểm, tương đương 0,47% lên 46.924,74 điểm và ghi nhận kỷ lục mới khi chốt phiên giao dịch ngày 21.10 (rạng sáng 22.10 giờ Việt Nam). Trong khi đó, chỉ số S&P 500 gần như đi ngang tại mức 6.735,35 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,16% xuống 22.953,67 điểm. Đà tăng của Dow Jones được hỗ trợ bởi cổ phiếu Coca-Cola và 3M lần lượt nhảy vọt 4,1% và 7,7% sau khi các báo cáo mới nhất của họ có kết quả vượt kỳ vọng của Phố Wall. Một cổ phiếu khác là General Motors đã leo dốc 14,9% sau khi công ty này nâng triển vọng cả năm và có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng...