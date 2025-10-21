Giá USD hôm nay 21.10.2025: Ngân hàng giảm nhẹ cùng euro, bảng Anh

Sáng 21.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.099 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua.. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm nhẹ. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 3 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.143 đồng, bán ra 26.353 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên giá mua USD 26.170 đồng nhưng giảm 3 đồng ở chiều bán ra, còn 26.353 đồng…

Song song, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 35 đồng khi còn mua chuyển khoản 30.194 đồng, bán ra 31.468 đồng; bảng Anh cũng được giảm 65 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.746 đồng, bán ra 35.858 đồng. Ngược lại, yen Nhật được Vietcombank tăng 0,23 đồng, đưa chiều mua lên 170,46 đồng và bán ra 179,47 đồng...

Giá USD sáng 21.10 giảm cùng chiều euro, bảng Anh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không biến động nhiều khi chỉ số USD-Index xoay quanh 98,5 điểm. Đồng bạc xanh ít thay đổi trong khi thị trường chú ý đến các diễn biến chính trị ở Nhật Bản và khu vực đồng euro. Đồng yen Nhật trên thế giới sụt giảm khi bà Sanae Takaichi bảo thủ gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu quyết định của quốc hội, làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng nước này sẽ mở rộng chính sách tài khóa.

Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên đầu tuần 20.10 (rạng sáng 21.10 theo giờ Việt Nam). Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 515,97 điểm, tương đương 1,12% lên 46.706,58 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,07% lên 6.735,13 điểm và Nasdaq Composite cộng thêm 1,37% lên 22.990,54 điểm. Cổ phiếu Apple dẫn đầu đà tăng của thị trường, vọt gần 4% lên cao kỷ lục. Cổ phiếu Apple được chú ý sau khi được Loop Capital nâng bậc tín nhiệm từ mức nắm giữ lên mua do nhu cầu iPhone đang được cải thiện. Mùa báo cáo lợi nhuận quý 3/2023 cũng đang hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Ước tính hơn 70% trong số 58 công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo có kết quả vượt kỳ vọng. Tuần này, một số công ty lớn dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý như Netflix, Coca-Cola, Tesla và Intel. Nhà đầu tư hy vọng kết quả lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, có thể làm lu mờ bất kỳ thách thức nào trong bối cảnh kinh tế vĩ mô...