Giá USD hôm nay 20.10.2025: Đô tự do đứng ở mức cao

Sáng 20.10, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đứng yên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank duy trì giá mua USD chuyển khoản 26.146 đồng, bán ra 26.356 đồng như cuối tuần qua. Ngân hàng ACB cũng giữ giá mua USD 26.170 đồng và bán ra 26.356 đồng… Tương tự, giá USD tự do đứng yên ở mức cao khi tiếp tục mua vào 27.230 đồng, bán ra 27.340 đồng.

Giá USD sáng 20.10 trong nước đồng loạt đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm. Chỉ số USD-Index xuống 98,49 điểm, thấp hơn hôm qua 0,5 điểm. Tính chung cả tuần qua, chỉ số này đã giảm khoảng 0,43%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 7 đến nay. Đồng USD suy yếu trong những ngày qua do tâm lý của nhà đầu tư được cải thiện sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu rằng cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn có khả năng diễn ra vào cuối tháng này. Điều đó làm giảm lo ngại về việc Mỹ có thể áp bổ sung thuế quan 100% với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 1.11, góp phần hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Khi tâm lý nhà đầu tư bớt lo ngại, dòng vốn quay trở lại các tài sản rủi ro, khiến nhu cầu tìm đến đồng USD sụt giảm và đẩy đồng bạc xanh đi xuống.

Bên cạnh đó, việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 3 tuần khiến việc công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng tạm dừng cũng ảnh hưởng không tốt đến kinh tế nước này. Phát biểu trên CNBC, ông Amo Sahota, giám đốc tại Klarity FX, cho biết thị trường đang phản ứng với những ngày chính phủ Mỹ đóng cửa và thiếu đi các yêu cầu về dữ liệu việc làm, do vậy ông đang không chắc chắn lắm về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có đủ cơ sở để ra những quyết định tiếp theo. Trong khi đó, Thống đốc Fed - Christopher Waller cho biết, ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất một lần nữa tại cuộc họp của ngân hàng trung ương vào cuối tháng này do các thông tin hỗn hợp về tình trạng của thị trường việc làm...