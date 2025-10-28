Giá USD hôm nay 28.10.2025: Ngân hàng giảm chiều bán ra, ngược với euro và bảng Anh

Sáng 28.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 2 đồng, xuống 25.095 đồng. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục đi xuống như Ngân hàng Vietcombank giảm 2 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.109 đồng và bán ra 26.349 đồng; ACB giữ nguyên giá mua 26.130 đồng và giảm 2 đồng ở chiều bán ra, còn 26.349 đồng…

Giá USD sáng 28.10 trong các ngân hàng tiếp tục giảm ẢNH: HUY HƯNG

Ngược lại, giá euro tại Vietcombank tăng 42 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 30.183 đồng và bán ra lên 31.456 đồng; bảng Anh cũng tăng 54 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.558 đồng, bán ra 35.665 đồng; yen Nhật cộng thêm 0,5 đồng khi mua vào lên 168,31 đồng và bán ra 177,21…

Giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index đang xoay quanh 98,71 điểm, cao hơn hôm qua 0,5 điểm. Thị trường tài chính nói chung và các nhà giao dịch đồng USD nói riêng đã giảm bớt lo lắng về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sau khi các nhà đàm phán của hai quốc gia đã phác thảo bộ khung thỏa thuận nhằm tạm dừng việc áp thuế quan cao hơn của Mỹ và hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 26.10 thông báo phái đoàn Mỹ - Trung đã đạt thỏa thuận khung về thuế quan và đất hiếm để lãnh đạo hai nước cân nhắc ký kết khi gặp nhau sắp tới. Bộ trưởng Bessent cho biết, theo thỏa thuận, Mỹ sẽ không đánh thuế bổ sung 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1.11 như đe dọa trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc sẽ hoãn thi hành biện pháp mở rộng kiểm soát xuất khẩu khoáng sản và nam châm đất hiếm thêm 1 năm để tái cân nhắc chính sách này... Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp vào ngày 30.10 bên lề hội nghị APEC ở Hàn Quốc để thảo luận thêm về một hiệp định thương mại.

Cùng lúc đó, giới đầu tư cũng chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này. Những điều đó khiến đồng bạc xanh biến động trong biên độ hẹp.