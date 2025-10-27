Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 27.10.2025: Tiếp tục đi lùi trong ngân hàng

An Yến
27/10/2025 08:49 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng tiếp tục giảm cùng chiều thị trường thế giới sáng đầu tuần.

Sáng 27.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.097 đồng, giảm 1 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục đi lùi. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 1 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.111 đồng và bán ra 26.351 đồng; ACB giữ nguyên giá mua 26.130 đồng và giảm 5 đồng ở chiều bán ra, còn 26.351 đồng… Trong khi đó, USD tự do tiếp tục tăng 20 - 30 đồng, đưa giá mua lên 27.500 đồng và bán ra 27.620 đồng.

Giá USD sáng 27.10 trong các ngân hàng tiếp tục đi lùi

Giá USD trong hệ thống ngân hàng thương mại hạ nhiệt sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phát đi thông báo phương án bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày vào 22.10. Giao dịch được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá bán 26.550 VND/USD. Đây là lần thứ hai trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước sử dụng công cụ bán ngoại tệ can thiệp. Việc bán ngoại tệ có hủy ngang được đánh giá là biện pháp linh hoạt, vừa giúp ổn định tâm lý thị trường, vừa bảo toàn dự trữ ngoại hối trong trường hợp các ngân hàng hủy giao dịch khi áp lực tỷ giá giảm về sau.

Giá USD thế giới giảm nhẹ sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index giảm 0,32 điểm, còn 98,66 điểm. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9.2025 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo tăng 3,1% của giới phân tích. Điều này cho thấy lạm phát của nền kinh tế hàng đầu thế giới tiếp tục có xu hướng giảm. Dữ liệu đó càng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất nhiều đợt trong năm nay. Theo dự báo, Fed dự kiến sẽ giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 - 29.10 và sau đó sẽ thêm một lần nữa vào cuối năm. Thông thường, việc giảm lãi suất sẽ khiến đồng bạc xanh suy yếu...

