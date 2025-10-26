Giá USD hôm nay 26.10.2025: Đồng loạt giảm cùng euro, bảng Anh

Giá USD trong nước tiếp tục đi lùi sau một tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản là 26.112 đồng và bán ra 26.352 đồng, giảm 34 đồng ở chiều mua và giảm 2 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước. Tương tự, ACB cũng giảm 40 đồng ở chiều mua vào, xuống 26.130 đồng và giảm 4 đồng ở chiều bán ra, còn 26.356 đồng… Ngược lại, giá USD tự do tiếp tục tăng cao trong tuần. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua vào 27.470 đồng, bán ra 27.600 đồng, tăng 250 đồng so với cuối tuần trước.

Giá USD trong các ngân hàng giảm suốt tuần cùng chiều euro, bảng Anh ẢNH: NGỌC THẮNG

Cùng chiều đồng USD, giá euro tại Vietcombank giảm 300 đồng ở chiều mua, xuống 30.050 đồng và giảm 312 đồng, xuống 31.318 đồng; bảng Anh cũng giảm 376 đồng xuống còn mua vào 34.487 đồng, bán ra 35.592 đồng; yen Nhật mất 3,49 đồng khi mua vào xuống 167,62 đồng và bán ra 176,48 đồng…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối. Theo đó, gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng USD trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động và xuất hiện sự chênh lệch với tỷ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng. Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh Tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý ngoại hối, nhất là hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật, hoạt động của thị trường ngoại hối không chính thức. Thực hiện các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) theo quy định.

Giá USD thế giới tăng trở lại sau một tuần. Chỉ số USD-Index đạt 98,94 điểm, tăng 0,4 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh phục hồi khi nỗi lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung giảm bớt. Đồng thời lạm phát của Mỹ cũng thấp hơn dự báo khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 được công bố chỉ tăng 0,3% so với tháng trước đó và tăng tăng 3 % so với cùng kỳ năm trước…