Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 25.10.2025: Ngân hàng giảm mạnh giá mua

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/10/2025 08:48 GMT+7

Ngân hàng giảm mạnh giá mua USD, giữ nguyên giá bán trong khi giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do tiếp tục đi lên.

Các ngân hàng giảm mạnh giá mua USD 40 đồng, trong khi bán ra giữ nguyên. Vietcombank mua vào còn 26.082 - 26.112 đồng, bán ra 26.352 đồng. ACB mua vào 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.352 đồng. Vietinbank mua vào 25.940 đồng, bán ra 26.352 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD tăng lên 280 - 390 đồng/USD. Trên thị trường tự đo, giá đô la Mỹ tăng thêm 30 đồng, mua vào 27.470 đồng, bán ra 27.600 đồng.

Giá USD hôm nay 25.10.2025: Ngân hàng giảm mạnh giá mua, tự do tiếp tục đi lên- Ảnh 1.

Ngân hàng giảm giá mua USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD - Index giảm 0,03 điểm, xuống 98,91 điểm. Giá USD ít biến động sau khi giảm nhẹ do dữ liệu lạm phát mới cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tuần tới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% trong tháng trước và tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó dự báo CPI sẽ tăng 0,4% trong tháng và tăng 3,1% so với cùng kỳ. Báo cáo CPI vẫn được công bố bất chấp tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ khiến nhiều dữ liệu kinh tế khác bị đình lại. Chỉ số này được Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ sử dụng để tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt cho hàng triệu người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp, vốn dự kiến công bố vào ngày 15.10.

Giới đầu tư tiếp tục tập trung vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần tới, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tìm được hướng hạ nhiệt cuộc chiến thương mại kéo dài.

