Giá USD hôm nay 24.10.2025: Thị trường tự do tăng nhanh

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm đứng yên ở mức 25.098 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng giữ giá USD, Vietcombank mua vào 26.122 - 26.152 đồng, bán ra 26.352 đồng. ACB mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.352 đồng. Vietinbank mua vào 26.140 đồng, bán ra 26.352 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng 80 đồng, mua vào 27.320 đồng, bán ra 27.450 đồng.

Ngân hàng giữ giá USD không thay đổi ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 13 - 17.10) đạt khoảng 472.147 tỉ đồng, bình quân 94.429 tỉ đồng/ngày, giảm 14.547 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số giao dịch USD lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 89% và 8%. Lãi suất bình quân USD trong tuần tương đối ổn định, dao động nhẹ xung quanh mức lãi suất của tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giữ ở mức 4,1%/năm, 4,15%/năm và 4,15%/năm. Lãi suất tiền đồng cao hơn USD khoảng 1%/năm ở các kỳ hạn. Lãi suất USD dao động từ 4,1 - 4,23%/năm, còn tiền đồng từ 5,14 - 5,91%/năm. Yếu tố này phần nào làm giảm áp lực tăng giá của USD.

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhẹ, chỉ số USD - Index thêm 0,04 điểm, lên 98,94 điểm. Đồng USD tăng nhẹ so với yen Nhật, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ vốn bị trì hoãn (dự kiến công bố vào thứ sáu), đồng thời cân nhắc tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với các công ty dầu mỏ Nga, động thái đã khiến giá dầu bật tăng.

Trọng tâm của thị trường trong tuần này là báo cáo lạm phát, dữ liệu sẽ được công bố bất chấp tình trạng chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa một phần. Bộ dữ liệu này được cho là cần thiết để Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ sử dụng trong việc tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) cho năm 2026. Mặc dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện đã chuyển trọng tâm chính sách từ kiểm soát lạm phát sang đánh giá tình trạng thị trường lao động, song giới đầu tư vẫn theo dõi sát sao các con số lạm phát sắp tới.