Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 23.10.2025: Đô tự do tăng nhẹ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
23/10/2025 08:55 GMT+7

Giá USD trên thị trường tự do tăng nhẹ, trong khi các ngân hàng điều chỉnh giảm.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 16 đồng, xuống 25.098 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD từ 1 - 2 đồng, Vietcombank mua vào 26.122 - 26.152 đồng, bán ra 26.352 đồng. ACB mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.352 đồng. Vietinbank mua vào 26.140 đồng, bán ra 26.352 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng 10 đồng, mua vào 27.240 đồng, bán ra 27.370 đồng

Giá các ngoại tệ khác giảm nhẹ. Tại Vietcombank, EUR giảm 15 đồng, xuống 29.780 - 30.081 đồng chiều mua vào, bán ra 31.350 đồng; bảng Anh giảm 90 đồng, mua vào 34.250 - 34.595 đồng, bán ra 35.703 đồng…

Giá USD hôm nay 23.10.2025: Đô tự do tăng nhẹ- Ảnh 1.

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ, chỉ số USD - Index mất 0,05 điểm, xuống 98,89 điểm. Giá USD vẫn chưa thể thoát ra được xu hướng đi ngang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị của các nghị sĩ Dân chủ hàng đầu về việc tổ chức cuộc gặp, cho đến khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 3 tuần qua chưa được chấm dứt. Bế tắc này đang khiến nhiệm vụ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày 29.10 trở nên khó khăn. Tuy nhiên, theo khảo sát của Reuters, Fed vẫn được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần tới và một lần nữa vào tháng 12, dù các nhà kinh tế vẫn chia rẽ về triển vọng lãi suất vào cuối năm sau.

Đồng EUR tăng 0,09%, lên 1,16 USD, sau khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn. Trong khi đó, bảng Anh giảm bởi số liệu cho thấy lạm phát tại Anh trong tháng 9 thấp hơn dự báo, trong khi đồng USD tăng nhẹ so với yen Nhật. Bảng Anh là đồng tiền yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính tại phiên, khi lạm phát bất ngờ giữ ở mức 3,8%, thấp hơn kỳ vọng của giới kinh tế và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Giới đầu tư hiện dự báo khoảng 75% khả năng BoE sẽ cắt giảm lãi suất trước cuối năm, tăng so với mức 46% trước khi công bố số liệu.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 22.10.2025: Đô tự do quay đầu giảm

Giá USD hôm nay 22.10.2025: Đô tự do quay đầu giảm

Giá USD trong các ngân hàng thương mại đứng yên nhưng thị trường tự do quay đầu giảm.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD Ngân hàng Nhà nước ngân hàng Mỹ anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận