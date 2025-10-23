Giá USD hôm nay 23.10.2025: Đô tự do tăng nhẹ

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 16 đồng, xuống 25.098 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD từ 1 - 2 đồng, Vietcombank mua vào 26.122 - 26.152 đồng, bán ra 26.352 đồng. ACB mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.352 đồng. Vietinbank mua vào 26.140 đồng, bán ra 26.352 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng 10 đồng, mua vào 27.240 đồng, bán ra 27.370 đồng

Giá các ngoại tệ khác giảm nhẹ. Tại Vietcombank, EUR giảm 15 đồng, xuống 29.780 - 30.081 đồng chiều mua vào, bán ra 31.350 đồng; bảng Anh giảm 90 đồng, mua vào 34.250 - 34.595 đồng, bán ra 35.703 đồng…

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ, chỉ số USD - Index mất 0,05 điểm, xuống 98,89 điểm. Giá USD vẫn chưa thể thoát ra được xu hướng đi ngang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị của các nghị sĩ Dân chủ hàng đầu về việc tổ chức cuộc gặp, cho đến khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 3 tuần qua chưa được chấm dứt. Bế tắc này đang khiến nhiệm vụ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày 29.10 trở nên khó khăn. Tuy nhiên, theo khảo sát của Reuters, Fed vẫn được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần tới và một lần nữa vào tháng 12, dù các nhà kinh tế vẫn chia rẽ về triển vọng lãi suất vào cuối năm sau.

Đồng EUR tăng 0,09%, lên 1,16 USD, sau khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn. Trong khi đó, bảng Anh giảm bởi số liệu cho thấy lạm phát tại Anh trong tháng 9 thấp hơn dự báo, trong khi đồng USD tăng nhẹ so với yen Nhật. Bảng Anh là đồng tiền yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính tại phiên, khi lạm phát bất ngờ giữ ở mức 3,8%, thấp hơn kỳ vọng của giới kinh tế và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Giới đầu tư hiện dự báo khoảng 75% khả năng BoE sẽ cắt giảm lãi suất trước cuối năm, tăng so với mức 46% trước khi công bố số liệu.