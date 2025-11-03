Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 3.11.2025: Đô tự do quay đầu giảm

An Yến
An Yến
03/11/2025 08:34 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng đứng yên nhưng thị trường tự do quay đầu đi xuống.

Sáng 3.11, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đứng yên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giữ giá mua USD chuyển khoản 26.107 đồng, bán ra 26.347 đồng như cuối tuần qua; ACB cũng tiếp tục niêm yết giá mua 26.130 đồng và bán ra 26.356 đồng… Ngược lại, giá USD tự do giảm 10 đồng, đưa giá mua xuống còn 27.690 đồng, bán ra xuống 27.790 đồng.

Giá USD hôm nay 3.11.2025: Đô tự do quay đầu giảm - Ảnh 1.

Giá USD sáng 3.11 đứng yên trong ngân hàng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới duy trì đà tăng. Chỉ số USD-Index đạt 99,88 điểm, cao hơn hôm qua 0,33 điểm. Đồng bạc xanh tăng sau những bình luận diều hâu từ một số quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Fed đã công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ hai liên tiếp, hạ lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản xuống 3,75 - 4%, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế bị gián đoạn do Chính phủ liên bang đóng cửa. Tuy nhiên, tuyên bố “diều hâu” của Chủ tịch Fed - Jerome Powell rằng Fed có thể không cắt giảm thêm trong năm nay đã khiến đồng USD bật tăng mạnh. Cuối tuần qua, một số quan chức Fed tiếp tục lặp lại ý kiến từ Chủ tịch Fed. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Atlanta - Raphael Bostic cho biết việc cắt giảm lãi suất tháng 12 sẽ không bị hạn chế trong khi Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho hay bà sẵn sàng điều chỉnh mục tiêu lãi suất được Fed sử dụng để thực hiện chính sách tiền tệ. 

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kansas - Jeffrey Schmid cũng cho biết ông không đồng ý với việc cắt giảm lãi suất trong tuần này vì lo ngại rằng lạm phát tiếp tục cao và các dấu hiệu áp lực giá cả lan rộng trong nền kinh tế có thể làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của ngân hàng trung ương đối với mục tiêu lạm phát 2%. Ngoài ra, Chủ tịch Fed Dallas -  Lorie Logan cho biết Fed không nên cắt giảm lãi suất trong tuần này và không nên làm như vậy một lần nữa vào tháng 12...  Việc Fed cắt giảm ít hơn kỳ vọng giúp lợi suất USD duy trì cao, hút dòng vốn quốc tế quay lại Mỹ, qua đó đồng bạc xanh tăng giá.

