Giá USD hôm nay 2.11.2025: Giảm suốt tuần cùng euro, bảng Anh

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục ghi nhận một tuần đi lùi. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản 26.107 đồng, bán ra 26.347 đồng, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, ACB giữ nguyên chiều mua vào 26.130 đồng và giảm 9 đồng ở chiều bán ra, còn 26.356 đồng… Ngược lại, giá USD tự do tiếp tục tăng cao trong tuần, đưa giá mua lên 27.700 đồng, bán ra lên 27.800 đồng, tăng 200 đồng so với cuối tuần trước.

Cùng chiều đồng USD, giá euro tại Vietcombank giảm 96 đồng sau một tuần, đưa Giá USD xuống 29.958 đồng và bán ra còn 31.222 đồng; bảng Anh giảm 470 đồng khi mua vào xuống 33.691 đồng, bán ra xuống 35.121 đồng; yen Nhật cũng giảm 1,26 đồng khi mua vào xuống 166,42 đồng và bán ra còn 175,22…

Giá USD giảm suốt tuần cùng chiều euro, bảng Anh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục tăng trở lại sau một tuần. Chỉ số USD-Index đạt 99,72 điểm, tăng 0,78 điểm. Đồng bạc xanh tăng mạnh do được thúc đẩy bởi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào giữa tuần khi không đảm bảo cho việc sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Trước đó, Chủ tịch Fed cũng cho biết sự phân chia chính sách trong ngân hàng trung ương và việc thiếu dữ liệu của chính phủ liên bang có thể khiến lãi suất bị cắt giảm trong năm nay, khi ông thừa nhận các mối đe dọa mà các quan chức nhìn thấy đối với thị trường việc làm nhưng cũng sẽ là rủi ro nếu thực hiện các động thái lãi suất mà không có bức tranh đầy đủ hơn về nền kinh tế. Những phát biểu cứng rắn từ ông Jerome Powell đã khiến kỳ vọng của thị trường về việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng 12 sụt giảm đáng kể, từ hơn 90% xuống còn 63%, theo công cụ CME FedWatch.

Mới đây, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, cho biết đã phản đối việc giảm lãi suất trong tuần này, nhấn mạnh rằng Fed cần duy trì chính sách thắt chặt để tiếp tục kiềm chế lạm phát. Đây là Chủ tịch Fed khu vực thứ ba công khai phản đối việc tiếp tục nới lỏng lãi suất, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao. Giá USD thường tăng nếu lãi suất duy trì ở mức cao.