Giá USD hôm nay 8.11.2025: Tự do tăng mạnh

Các ngân hàng liên tục duy trì tỷ giá ở mức cao kịch trần. Vietcombank mua vào 26.088 - 26.118 đồng, bán ra 26.358 đồng; ACB mua vào 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.358 đồng; Vietinbank mua vào 25.960 đồng, bán ra 26.358 đồng… Chênh lệch giá mua và bán USD tại các ngân hàng thương mại duy trì quanh mức 270 đồng. Giá USD trên thị trường tự do tăng nhanh, thêm 50 đồng, mua vào lên 27.950 đồng, bán ra 28.080 đồng.

Giá USD ngân hàng đứng ở mức kịch trần ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục giảm, chỉ số USD-Index mất 0,18 điểm, xuống 99,56 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đi ngang sau khi giảm trong ngày trước đó do bất ổn kinh tế xuất phát từ việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa kéo dài và những nghi ngờ về tính hợp pháp của các mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Việc đóng cửa chính phủ khiến báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng bị trì hoãn, các nhà đầu tư chuyển sang theo dõi dữ liệu từ khu vực tư nhân, cho thấy nền kinh tế Mỹ đã mất việc làm trong tháng 10, đặc biệt ở lĩnh vực chính phủ và bán lẻ. Việc cắt giảm chi phí và áp dụng trí tuệ nhân tạo cũng khiến làn sóng sa thải gia tăng.

Các nhà đầu tư cũng đang đánh giá hậu quả từ những dữ liệu gióng lên hồi chuông cảnh báo về triển vọng kinh tế toàn cầu khi xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 10, ghi nhận mức sụt mạnh nhất kể từ tháng 2, sau nhiều tháng các doanh nghiệp gấp rút hoàn tất đơn hàng sang Mỹ để tránh thuế quan.

Đồng EUR tăng 0,35% so với USD, lên mức 1,15868 USD, vượt trội so với các đồng tiền châu Âu khác như bảng Anh và franc Thụy Sĩ. Đồng EUR đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất, trong khi cả Mỹ và Anh được dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026.