Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 6.12.2025: Đứng yên

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/12/2025 08:50 GMT+7

Giá USD và các ngoại tệ khác trong ngân hàng không thay đổi so với ngày hôm trước sau động thái từ Ngân hàng Nhà nước.

Vietcombank không thay đổi giá USD, mua vào 26.138 - 26.168 đồng, bán ra 26.408 đồng. ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.408 đồng; Vietinbank mua vào 26.172 đồng, bán ra 26.408 đồng… Giá các ngoại tệ khác cũng không biến động. Tại Vietcombank, giá EUR mua vào 29.941 - 30.243 đồng, bán ra 31.519 đồng; bảng Anh mua vào 34.251 - 34.597 đồng, bán ra 35.705 đồng…

Để ổn định thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ, linh hoạt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và sẵn sàng can thiệp ngoại tệ khi cần thiết để bảo đảm thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. 

Giá USD hôm nay 6.12.2025: Bất động- Ảnh 1.

Giá USD trong ngân hàng ổn định

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,02 điểm, lên 98,97 điểm. Dữ liệu công bố cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ cải thiện trong giai đoạn đầu tháng 12, nhưng không đủ để hỗ trợ đồng USD. Trong một báo cáo khác, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho biết chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% trong tháng 9, sau mức tăng 0,3% của tháng 8. Loại trừ các yếu tố biến động như thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi tăng 0,2%, tương tự mức của tháng 8, theo báo cáo bị trì hoãn do đợt đóng cửa chính phủ gần đây.

Thị trường chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, nơi các nhà hoạch định chính sách được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất. Theo dữ liệu của LSEG, giới giao dịch hiện định giá gần 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần tới, và có thể thực hiện thêm hai lần giảm nữa trong năm sau.

Tuần tới, thị trường sẽ chứng kiến loạt quyết định chính sách tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương như Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ ba, thông báo của Fed trong thứ tư, Ngân hàng Trung ương Canada cũng vào thứ tư và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ vào thứ năm.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 5.12.2025: Giảm nhưng ở mức kịch trần

Giá USD hôm nay 5.12.2025: Giảm nhưng ở mức kịch trần

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD nhưng vẫn ở mức kịch trần. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng trở lại nhưng vẫn đang ở mức thấp trong 5 tuần trở lại đây.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận