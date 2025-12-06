Giá USD hôm nay 6.12.2025: Đứng yên

Vietcombank không thay đổi giá USD, mua vào 26.138 - 26.168 đồng, bán ra 26.408 đồng. ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.408 đồng; Vietinbank mua vào 26.172 đồng, bán ra 26.408 đồng… Giá các ngoại tệ khác cũng không biến động. Tại Vietcombank, giá EUR mua vào 29.941 - 30.243 đồng, bán ra 31.519 đồng; bảng Anh mua vào 34.251 - 34.597 đồng, bán ra 35.705 đồng…

Để ổn định thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ, linh hoạt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và sẵn sàng can thiệp ngoại tệ khi cần thiết để bảo đảm thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Giá USD trong ngân hàng ổn định ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,02 điểm, lên 98,97 điểm. Dữ liệu công bố cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ cải thiện trong giai đoạn đầu tháng 12, nhưng không đủ để hỗ trợ đồng USD. Trong một báo cáo khác, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho biết chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% trong tháng 9, sau mức tăng 0,3% của tháng 8. Loại trừ các yếu tố biến động như thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi tăng 0,2%, tương tự mức của tháng 8, theo báo cáo bị trì hoãn do đợt đóng cửa chính phủ gần đây.

Thị trường chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, nơi các nhà hoạch định chính sách được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất. Theo dữ liệu của LSEG, giới giao dịch hiện định giá gần 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần tới, và có thể thực hiện thêm hai lần giảm nữa trong năm sau.

Tuần tới, thị trường sẽ chứng kiến loạt quyết định chính sách tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương như Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ ba, thông báo của Fed trong thứ tư, Ngân hàng Trung ương Canada cũng vào thứ tư và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ vào thứ năm.