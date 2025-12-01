Giá USD hôm nay 1.12.2025: Đô tự do đứng yên trên 27.500 đồng

Sáng 1.12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.156 đồng, tăng 1 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng như Ngân hàng Vietcombank tăng 1 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 26.163 đồng, bán ra 26.413 đồng; ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.180 đồng và tăng 1 đồng ở chiều bán ra, lên 26.413 đồng…

Giá USD sáng 1.12 trong nước đi ngang ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá USD tự do cũng đi ngang khi tiếp tục mua vào 27.430 đồng và bán ra 27.550 đồng. Theo Công ty chứng khoán Vietcombank, áp lực tỷ giá trong tháng 11 chủ yếu đến từ thị trường tự do do tâm lý đầu cơ, tích trữ trong bối cảnh giá vàng tăng cao và vẫn còn các yếu tố bất định. Ngoài ra, nhu cầu thanh toán và nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu tăng mạnh vào thời điểm cuối năm cũng góp phần đẩy nhu cầu USD gia tăng. Tuy nhiên, tỷ giá có thể dần ổn định trở lại, nhờ vào một số yếu tố như kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong kỳ họp tiếp theo; kiều hối thường chuyển về Việt Nam để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, tạo ra một nguồn cung USD dồi dào trên thị trường...

Giá USD thế giới tiếp tục giảm. Chỉ số USD-Index còn 99,37 điểm, giảm 0,09 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7 khi các nhà giao dịch tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong tháng này, bất chấp nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed bày tỏ lo ngại về lạm phát vẫn còn cao. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tương lai lãi suất quỹ liên bang đang dự đoán tỷ lệ cắt giảm 87% khi kết thúc cuộc họp ngày 9 - 10.12 của Fed, tăng từ 71% một tuần trước. Các quan chức Fed sẽ bước vào thời gian trao đổi trước cuộc họp. Phát biểu trên CNBC, ông Eric Theoret, chiến lược gia ngoại hối tại Scotiabank, cho biết các thông tin công bố sau thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa nhìn chung vẫn rất mềm, chắc chắn nghiêng về phía cắt giảm lãi suất...