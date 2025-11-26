Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 26.11.2025: Đô tự do tiếp tục lao dốc

An Yến
An Yến
26/11/2025 09:04 GMT+7

Giá USD thế giới giảm sâu khi kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất lên cao hơn trước đó.

Sáng 26.11, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm giữa VND với USD là 25.146 đồng như hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng không thay đổi như Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua USD chuyển khoản 26.183 đồng, bán ra 26.403 đồng; Ngân hàng ACB cũng giữ giá mua chuyển khoản 26.190 đồng và bán ra 26.403 đồng… Riêng giá USD tự do tiếp tục giảm mạnh 200 đồng khi còn mua vào 27.420 đồng và bán ra xuống 27.570 đồng.

Giá USD hôm nay 26.11.2025: Đô tự do tiếp tục lao dốc- Ảnh 1.

Giá USD sáng 26.11 trong ngân hàng đứng yên nhưng thị trường tự do giảm mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index xuống 99,82 điểm, giảm 0,35 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu khi nhiều nhà đầu tư tin rằng có thể Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của năm nay diễn ra vào tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản (tương ứng 0,25%) trong cuộc họp tháng 12 với xác suất khoảng 85%, tăng cao so với xác suất chỉ khoảng 50% vào tuần trước. Khả năng hạ lãi suất đã tăng vọt kể từ khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York - John Williams phát biểu vào cuối tuần trước rằng ngân hàng trung ương có dư địa để điều chỉnh chính sách tiền tệ "trong thời gian tới". Tương tự, Thống đốc Fed - Stephen Miran mới đây cũng nhận định thị trường lao động đang xấu đi đòi hỏi phải hạ lãi suất thêm, tương tự quan điểm của Thống đốc Fed Christopher Waller. 

Mới đây, doanh số bán lẻ của Mỹ được công bố trong tháng 9 tăng thấp hơn so với dự báo, trong khi chỉ số giá sản xuất PPI tháng 9 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với mức tăng hồi tháng 8/2025. Theo ông Ron Albahary, Giám đốc đầu tư của LNW, thị trường đang tập trung cao độ vào vấn đề này. Dường như dự đoán chung của thị trường là Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 10.12, qua đó hỗ trợ cho một đợt tăng giá mừng Giáng sinh. Nếu lãi suất giảm sẽ có thể đẩy đồng USD đi xuống. 

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 25.11.2025: Bất ngờ đô tự do lao dốc

Giá USD hôm nay 25.11.2025: Bất ngờ đô tự do lao dốc

Giá USD trong ngân hàng tăng nhẹ nhưng thị trường tự do quay đầu giảm mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận