Giá USD hôm nay 26.11.2025: Đô tự do tiếp tục lao dốc

Sáng 26.11, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm giữa VND với USD là 25.146 đồng như hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng không thay đổi như Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua USD chuyển khoản 26.183 đồng, bán ra 26.403 đồng; Ngân hàng ACB cũng giữ giá mua chuyển khoản 26.190 đồng và bán ra 26.403 đồng… Riêng giá USD tự do tiếp tục giảm mạnh 200 đồng khi còn mua vào 27.420 đồng và bán ra xuống 27.570 đồng.

Giá USD sáng 26.11 trong ngân hàng đứng yên nhưng thị trường tự do giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index xuống 99,82 điểm, giảm 0,35 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu khi nhiều nhà đầu tư tin rằng có thể Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của năm nay diễn ra vào tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản (tương ứng 0,25%) trong cuộc họp tháng 12 với xác suất khoảng 85%, tăng cao so với xác suất chỉ khoảng 50% vào tuần trước. Khả năng hạ lãi suất đã tăng vọt kể từ khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York - John Williams phát biểu vào cuối tuần trước rằng ngân hàng trung ương có dư địa để điều chỉnh chính sách tiền tệ "trong thời gian tới". Tương tự, Thống đốc Fed - Stephen Miran mới đây cũng nhận định thị trường lao động đang xấu đi đòi hỏi phải hạ lãi suất thêm, tương tự quan điểm của Thống đốc Fed Christopher Waller.

Mới đây, doanh số bán lẻ của Mỹ được công bố trong tháng 9 tăng thấp hơn so với dự báo, trong khi chỉ số giá sản xuất PPI tháng 9 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với mức tăng hồi tháng 8/2025. Theo ông Ron Albahary, Giám đốc đầu tư của LNW, thị trường đang tập trung cao độ vào vấn đề này. Dường như dự đoán chung của thị trường là Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 10.12, qua đó hỗ trợ cho một đợt tăng giá mừng Giáng sinh. Nếu lãi suất giảm sẽ có thể đẩy đồng USD đi xuống.