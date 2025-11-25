Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 25.11.2025: Bất ngờ đô tự do lao dốc

An Yến
25/11/2025 08:55 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng tăng nhẹ nhưng thị trường tự do quay đầu giảm mạnh.

Sáng 25.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD là 25.146 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi lên như Ngân hàng Vietcombank cũng tăng 2 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 26.183 đồng, bán ra lên 26.403 đồng; Ngân hàng ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.190 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.403 đồng… Riêng giá USD tự do quay đầu giảm mạnh 100 đồng khi còn mua vào 27.620 đồng và bán ra xuống 27.770 đồng.

Giá USD hôm nay 25.11.2025: Bất ngờ đô tự do lao dốc- Ảnh 1.

Giá USD sáng 25.11 trong ngân hàng tiếp tục tăng nhưng thị trường tự do giảm mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Một số ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng giữ đà tăng. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 27 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 29.924 đồng, bán ra 31.186 đồng; bảng Anh tăng 45 đồng khi mua vào lên 34.039 đồng, bán ra 35.129 đồng; yen Nhật tăng 0,06 đồng khi mua vào lên 164,12 đồng và bán ra 172,79 đồng...

Giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 100,17 điểm, giảm 0,1 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh suy yếu khi nhiều nhà đầu tư tin rằng có thể Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của năm nay diễn ra vào tháng 12. Đặc biệt sau khi lãi suất Mỹ có thể giảm “trong ngắn hạn” mà không gây nguy cơ cho mục tiêu lạm phát của Fed, đồng thời giúp ngăn chặn sự suy yếu của thị trường lao động. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang dự báo xác suất 79% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới. Các nhà đầu tư cũng đang chờ một số dữ liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa, bao gồm doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và số liệu giá sản xuất của Mỹ, dự kiến được công bố vào cuối tuần này.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24.11 (rạng sáng ngày 25.11 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 1,55% lên 6.705,12 điểm; Nasdaq Composite tăng 2,69% lên 22.87,01 điểm và Dow Jones cũng tăng 202,86 điểm (tương đương tăng 0,44%) lên 46.448,27 điểm.

