Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 12.11.2025: Đồng loạt tăng

An Yến
An Yến
12/11/2025 09:13 GMT+7

Giá USD trong nước đồng loạt tăng dù thế giới giảm nhẹ sau khi báo cáo việc làm tại Mỹ suy yếu.

Sáng 12.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD tăng 11 đồng so với hôm qua, lên 25.129 đồng. Tổng cộng tỷ giá trung tâm đã tăng khoảng 25 đồng tính từ đầu tháng đến nay. Ngay sau đó, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 12 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.125 đồng và tăng 24 đồng ở chiều bán ra, lên 26.385 đồng; ACB cũng tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 26.130 đồng và tăng 12 đồng ở chiều bán ra, lên 26.385 đồng…

Trên thị trường tự do, giá USD được mua vào 27.820 đồng và bán ra lên 27.920 đồng, tăng 40 - 50 đồng so với hôm qua. Hiện giá USD tự do cao hơn trong ngân hàng trên 1.500 đồng. 

Giá USD hôm nay 12.11.2025: Ngân hàng lẫn tự do đồng loạt tăng- Ảnh 1.

Giá USD sáng 12.11 đồng loạt tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo các chuyên gia Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu - Ngân hàng UOB (Singapore), VND đã giảm khoảng 3,5% so với USD từ đầu năm. Ngược lại, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng suy yếu của đồng USD. Trong giai đoạn sắp tới, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiến hành các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo, sức ép lên tỷ giá USD/VND có thể sẽ giảm bớt. Trong dự báo mới nhất, UOB nêu quan điểm tỷ giá USD/VND sẽ khoảng 26.400 đồng trong quý 4/2025 và giảm về mức 26.300 đồng trong quý 1/2026.

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống khi chỉ số USD-Index xuống 99,51 điểm, giảm 0,25 điểm so với hôm qua. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn đang duy trì ở mức cao nhất trong nhiều tháng qua. Một báo cáo mới từ ADP công bố cho thấy trong 4 tuần kết thúc vào ngày 25.10, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân tại Mỹ đã giảm trung bình hơn 11.000 việc làm mỗi tuần. Dữ liệu này trái ngược với mức tăng việc làm trong tháng 10 thể hiện sự suy yếu trên thị trường lao động.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục khi kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11, chỉ số Dow Jones tăng 559,33 điểm, tương đương 1,18% lên 47.927,96 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,21% lên 6,846.61 điểm. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,25% xuống còn 23.468,30 điểm.

