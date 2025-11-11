Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 11.11.2025: Ngân hàng tăng chiều bán ra, thị trường tự do đứng yên

An Yến
An Yến
11/11/2025 08:47 GMT+7

Giá USD trong hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng chiều bán ra khi thị trường thế giới cũng đi lên.

Sáng 11.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD tăng 12 đồng so với hôm qua, lên 25.118 đồng. Tương tự, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng ở chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 8 đồng ở chiều mua, xuống 26.113 đồng nhưng tăng 12 đồng ở chiều bán ra, lên 26.361 đồng; ACB cũng giảm 10 đồng ở chiều mua vào, còn 26.120 đồng và tăng 12 đồng ở chiều bán ra, lên 26.373 đồng… Riêng giá USD tự do tăng 10 đồng ở chiều mua, lên 27.760 đồng và giữ nguyên chiều bán ra 27.880 đồng.

Giá USD hôm nay 11.11.2025: Ngân hàng tăng chiều bán ra, tự do đứng yên- Ảnh 1.

Giá USD sáng 11.11 tại ngân hàng tăng ở chiều bán

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá euro tại Vietcombank giảm 27 - 29 đồng, đưa giá mua xuống 29.903 đồng và bán ra còn 31.164 đồng; yen Nhật giảm 0,15 đồng và mua vào xuống 166,22 đồng, bán ra 175,01 đồng. Ngược chiều, bảng Anh tăng 32 đồng khi mua lên 34.073 đồng và bán ra 35.164 đồng…

Giá USD thế giới tăng nhẹ trở lại với chỉ số USD-Index đạt 99,72 điểm, tăng 0,1 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đi lên khi nhà đầu tư bớt lo lắng hơn sau khi Thượng viện Mỹ vào ngày 9.11 đã thông qua một biện pháp nhằm mở cửa lại chính phủ liên bang và chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài 40 ngày. Thỏa thuận này sẽ mở cửa trở lại chính phủ Mỹ vào tháng 1.2026 và lật lại một số đợt sa thải hàng loạt gần đây của liên bang. Việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sẽ khôi phục dòng dữ liệu và khơi lại kỳ vọng hạ lãi suất vào tháng 12 sắp tới.

Nhà đầu tư cũng quan tâm đến chính sách lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào ngày 10.11, Thống đốc Fed - Stephen Miran đã kêu gọi các đồng nghiệp nên tiếp tục giảm lãi suất để ngăn nền kinh tế suy yếu. Ông cho biết những dữ liệu hiện có cho thấy lạm phát và thị trường lao động đều đang suy yếu, vì vậy Fed nên cắt giảm lãi suất mạnh hơn so với dự báo hồi tháng 9. Cụ thể, Fed nên đẩy nhanh tốc độ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 12, thay vì giảm 25 điểm cơ bản (tương ứng 0,25%) như thường lệ. Giống như trong hai cuộc họp chính sách tháng 9 và tháng 10, ông Miran kêu gọi Fed hạ lãi suất 0,5%. Nếu không, ông cho rằng ít nhất Fed cũng nên giảm 0,25%.

