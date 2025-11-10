Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 10.11.2025: Đô tự do lao dốc

An Yến
An Yến
10/11/2025 08:41 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng tăng nhẹ nhưng thị trường tự do quay đầu giảm mạnh.

Sáng 10.11, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng, tăng 3 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng nhẹ. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 3 đồng khi mua USD chuyển khoản lên 26.121 đồng, bán ra 26.361 đồng; ACB giữ nguyên chiều mua vào 26.130 đồng và tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.361 đồng… 

Ngược lại, giá USD tự do  quay đầu giảm 150 đồng, đưa giá mua xuống 27.750 đồng và bán ra còn 27.880 đồng. 

Giá USD hôm nay 10.11.2025: Đô tự do lao dốc- Ảnh 1.

Giá USD sáng 10.11 trong ngân hàng tăng nhẹ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đi ngang sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index đạt 99,66 điểm, không thay đổi nhiều so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã sụt giảm trong tuần qua sau khi Tổng thống Donald Trump lần đầu thừa nhận người tiêu dùng Mỹ đang phải trả thêm chi phí cho hàng hóa do chính sách thuế quan của ông, dù vẫn khẳng định đây là biện pháp “mang lại lợi ích tổng thể cho quốc gia”. Phát biểu của ông Donald Trump khiến tâm lý người tiêu dùng Mỹ yếu đi, cùng với tình trạng chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần khiến các dữ liệu kinh tế chính thức bị trì hoãn, đã làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ. Báo cáo việc làm tháng cũng bị hoãn công bố, khiến nhà đầu tư thiếu thông tin định hướng, làm suy yếu tâm lý thị trường và kéo đồng USD giảm giá.

Mới đây, đại diện Thương mại Mỹ - Jamison Greer trong bài phỏng vấn với kênh tin tức Fox News ngày 6.11 (giờ Mỹ) cho biết nếu Tòa án Tối cao kết luận chính sách thuế đối ứng của chính phủ Mỹ là vi phạm pháp luật, Washington có thể phải hoàn trả một phần thuế cho doanh nghiệp. Khi đó, chính phủ Mỹ sẽ cần phải làm việc với tòa án để xác định lịch trình hoàn thuế, quyền lợi của các bên đương sự và của chính phủ. Trong tuần qua, Tòa án Tối cao liên bang Mỹ đã tổ chức phiên tranh luận vụ kiện liên quan đến chính sách thuế quan của chính phủ...

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do Lãi suất tổng thống donald trump
