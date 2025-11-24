Giá USD hôm nay 24.11.2025: Giữ đà tăng cao

Sáng 24.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD là 25.144 đồng, tăng 8 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ghi nhận tăng trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank cũng tăng 9 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 26.181 đồng, bán ra lên 26.401 đồng. Trong khi đó, ACB tiếp tục giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.180 đồng và tăng 9 đồng ở chiều bán ra, lên 26.401 đồng… Tương tự, giá USD tự do tăng 30 đồng ở chiều mua, lên 27.750 đồng và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 27.870 đồng.

Giá USD sáng 24.11 tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp đà tăng khi chỉ số USD-Index đạt 100,27 điểm, tăng nhẹ so với cuối tuần qua - mức cao nhất kể từ cuối tháng 5 đến nay. Đồng bạc xanh tăng cao sau khi dữ liệu việc làm tháng 9 của Mỹ được công bố khá mạnh mẽ. Điều đó đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất tại cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng 12. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams vào ngày cuối tuần qua rằng ngân hàng trung ương vẫn có thể cắt giảm lãi suất trong thời gian tới mà không gây nguy hiểm cho mục tiêu lạm phát, cũng góp phần hạn chế sức mạnh của đồng USD. Bài phát biểu của ông John Williams có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thị trường. Ông nằm trong nhóm bộ ba lãnh đạo quan trọng nhất tại Fed, bên cạnh Chủ tịch Jerome Powell và Phó chủ tịch Philip Jefferson. Ông John Williams đề cập đến khả năng "điều chỉnh lãi suất thêm trong thời gian tới", điều này khiến các nhà đầu tư lập tức hiểu đây là quan điểm của ban lãnh đạo Fed theo xu hướng thực hiện ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất nữa.

Theo ông Krishna Guha, Trưởng bộ phận chiến lược chính sách toàn cầu và ngân hàng trung ương tại Evercore ISI, có một chút mơ hồ trong cụm từ "thời gian tới", nhưng cách hiểu rõ ràng nhất là tại cuộc họp tiếp theo của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện đang định giá 71% khả năng lãi suất sẽ giảm vào tháng 12, tăng từ mức 39% vào thứ 5 trước đó...