Giá USD hôm nay 18.11.2025: Đô tự do bật tăng

Sáng 18.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.132 đồng, tăng 12 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 12 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 26.168 đồng, bán ra 26.388 đồng; ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.180 đồng và tăng 12 đồng ở chiều bán ra, lên 26.388 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng tiếp tục tăng vọt. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua vào tăng khoảng 200 đồng so với hôm qua, lên 27.720 đồng và bán ra lên 27.820 đồng.

Giá USD sáng 18.1 đồng loạt tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục tăng. Chỉ số USD-Index đạt 99,56 điểm, tăng 0,2 điểm so với hôm qua. Đồng USD tăng cao hơn so với một số đồng tiền khác khi chờ đợi các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này. Thị trường đang chứng kiến một số biến động giằng co trước thềm các dữ liệu kinh tế được công bố sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.

Theo dự kiến, tuần này có dữ liệu việc làm tháng 9 công bố vào ngày 20.11 và biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố vào 18.11 (theo giờ Mỹ). Các nhà phân tích tiền tệ của Goldman Sachs đã cảnh báo, mặc dù tuần này có cung cấp thêm một số dữ liệu, nhưng chưa phải là hữu ích nhất. Tuy nhiên, trong trung hạn, các chuyên gia nhận định các dữ liệu sẽ cho thấy đủ rủi ro suy yếu đối với thị trường lao động để giải quyết cuộc tranh luận đang quay cuồng trong Fed. Bởi bất chấp những dấu hiệu suy yếu hơn nữa trong nền kinh tế Mỹ từ dữ liệu khu vực tư nhân gần đây, ngày càng nhiều quan chức Fed duy trì lập trường cứng rắn xoay quanh việc hạ lãi suất cho cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 tới. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư đang dự báo xác suất 45% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% vào tháng 12, giảm so với mức xác suất hơn 60% trong tuần trước.