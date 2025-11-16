Giá USD hôm nay 16.11.2025: Đô tự do giảm mạnh trong tuần

Giá USD trong nước tiếp tục ghi nhận tăng trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.158 đồng, bán ra 26.378 đồng, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ACB tăng 50 đồng ở chiều mua vào, lên 26.180 đồng và tăng 20 đồng ở chiều bán ra sau một tuần, lên 26.378 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do quay đầu giảm 500 đồng so với cuối tuần trước khi còn mua vào 27.400 đồng, bán ra xuống 27.550 đồng.

Giá USD trong ngân hàng tiếp tục tăng trong khi thị trường tự do giảm ẢNH: ĐỘC LẬP

Cùng chiều đồng USD, giá euro tại Vietcombank tăng 306 đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 30.172, bán ra lên 31.445 đồng; bảng Anh tăng 107 đồng khi mua vào lên 34.096 đồng, bán ra 35.188 đồng. Ngược lại, yen Nhật giảm 1,12 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào xuống 166,33 đồng và bán ra còn 175,12 đồng… Theo các chuyên gia kinh tế, tỷ giá hối đoái USD/VND vẫn đang chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên từ nay tới cuối năm, việc dòng vốn FDI chảy vào mạnh mẽ, tăng trưởng xuất khẩu ổn định, kiều hối về nhiều sẽ góp phần tăng nguồn cung ngoại tệ, ổn định tỉ giá.

Giá USD thế giới giảm nhẹ sau một tuần. Chỉ số USD-Index đạt 99,27 điểm, giảm 0,21 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh vẫn đang giao dịch ở mức cao khi các nhà đầu tư cân nhắc liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hay không. Nhiều quan chức Fed đã bày tỏ sự thận trọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ thêm do lo ngại về lạm phát và việc thiếu dữ liệu quan trọng về thị trường việc làm. Điều này cho thấy Fed có thể sẽ không cam kết thực hiện một loạt các đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025. Ngân hàng đầu tư Bank of America (BofA) dự kiến biến động chênh lệch lãi suất và tác động của chúng lên thị trường ngoại hối sẽ tăng khi Mỹ công bố các dữ liệu kinh tế, chưa kể đến những bất ổn đáng kể xung quanh định hướng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của các khoản đầu tư bằng đồng yen, giúp đồng USD tăng giá và duy trì áp lực mua đáng kể đối với cặp USD/JPY trong những tuần tới…