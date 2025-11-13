Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 13.11.2025: Quay đầu giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
13/11/2025 08:30 GMT+7

Giá USD trong nước giảm nhẹ khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng, xuống 25.125 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 4 đồng, Vietcombank mua vào 26.111 - 26.141 đồng, bán ra 26.381 đồng; ACB mua vào 26.140 - 26.170 đồng, bán ra 26.381 đồng; Vietinbank mua vào 26.155 đồng, bán ra 26.381 đồng… Một số ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tăng giảm trái chiều, tại Vietcombank, giá EUR tăng 30 đồng, lên 29.737 - 30.037 đồng chiều mua vào, bán ra 31.305 đồng; bảng Anh giảm 30 đồng, mua vào 33.676 - 34.016 đồng, bán ra 35.105 đồng…

Giá USD hôm nay 13.11.2025: Quay đầu giảm- Ảnh 1.

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 3 - 7.11) trên thị trường liên ngân hàng đạt khoảng 620.774 tỉ đồng, bình quân 124.155 tỉ đồng/ngày, giảm 3.644 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số giao dịch USD lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 88% và 8%. Lãi suất USD bình quân có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 0,12%/năm và 0,10%/năm xuống các mức 3,89%/năm và 3,93%/năm. Lãi suất USD ở các kỳ hạn dao động từ 3,89 - 4%/năm và có xu hướng thấp hơn tiền đồng tăng lên gần 2%/năm. Những ngày đầu tháng 11, lãi suất tiền đồng giao dịch ở mức cao, từ 5,75 - 6,5%/năm ở các kỳ hạn.

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,03 điểm, lên 99,47 điểm. Đồng USD giảm nhẹ so với đồng EUR khi giới đầu tư đánh giá tác động của hàng loạt dữ liệu kinh tế sắp được công bố tới chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed), sau khi chính phủ Mỹ hoạt động trở lại. Hạ viện Mỹ sẵn sàng cho việc bỏ phiếu chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhất nước này. Động thái này sẽ giúp khôi phục các chương trình hỗ trợ thực phẩm bị gián đoạn, trả lương cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang và tái vận hành hệ thống kiểm soát không lưu đang đình trệ. Việc mở cửa trở lại cũng sẽ kéo theo "làn sóng" công bố dữ liệu kinh tế bị trì hoãn trong suốt thời gian đóng cửa, bao gồm cả báo cáo việc làm hằng tháng được theo dõi sát sao. Theo thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 64% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 12.11.2025: Đồng loạt tăng

Giá USD hôm nay 12.11.2025: Đồng loạt tăng

Giá USD trong nước đồng loạt tăng dù thế giới giảm nhẹ sau khi báo cáo việc làm tại Mỹ suy yếu.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD Ngân hàng Nhà nước ngân hàng Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận