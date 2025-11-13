Giá USD hôm nay 13.11.2025: Quay đầu giảm

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng, xuống 25.125 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 4 đồng, Vietcombank mua vào 26.111 - 26.141 đồng, bán ra 26.381 đồng; ACB mua vào 26.140 - 26.170 đồng, bán ra 26.381 đồng; Vietinbank mua vào 26.155 đồng, bán ra 26.381 đồng… Một số ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tăng giảm trái chiều, tại Vietcombank, giá EUR tăng 30 đồng, lên 29.737 - 30.037 đồng chiều mua vào, bán ra 31.305 đồng; bảng Anh giảm 30 đồng, mua vào 33.676 - 34.016 đồng, bán ra 35.105 đồng…

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 3 - 7.11) trên thị trường liên ngân hàng đạt khoảng 620.774 tỉ đồng, bình quân 124.155 tỉ đồng/ngày, giảm 3.644 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số giao dịch USD lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 88% và 8%. Lãi suất USD bình quân có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 0,12%/năm và 0,10%/năm xuống các mức 3,89%/năm và 3,93%/năm. Lãi suất USD ở các kỳ hạn dao động từ 3,89 - 4%/năm và có xu hướng thấp hơn tiền đồng tăng lên gần 2%/năm. Những ngày đầu tháng 11, lãi suất tiền đồng giao dịch ở mức cao, từ 5,75 - 6,5%/năm ở các kỳ hạn.

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,03 điểm, lên 99,47 điểm. Đồng USD giảm nhẹ so với đồng EUR khi giới đầu tư đánh giá tác động của hàng loạt dữ liệu kinh tế sắp được công bố tới chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed), sau khi chính phủ Mỹ hoạt động trở lại. Hạ viện Mỹ sẵn sàng cho việc bỏ phiếu chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhất nước này. Động thái này sẽ giúp khôi phục các chương trình hỗ trợ thực phẩm bị gián đoạn, trả lương cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang và tái vận hành hệ thống kiểm soát không lưu đang đình trệ. Việc mở cửa trở lại cũng sẽ kéo theo "làn sóng" công bố dữ liệu kinh tế bị trì hoãn trong suốt thời gian đóng cửa, bao gồm cả báo cáo việc làm hằng tháng được theo dõi sát sao. Theo thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 64% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.