Giá USD hôm nay 15.11.2025: Ngân hàng bán ra kịch trần

Vietcombank tăng mạnh giá USD 20 đồng chiều mua vào, lên 26.128 - 26.158 đồng trong khi bán ra giữ nguyên ở mức cao kịch trần 26.378 đồng. ACB cũng giữ giá đô, mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.378 đồng. Vietinbank lại giảm mạnh giá mua vào 160 đồng, xuống còn 25.990 đồng, bán ra giữ nguyên 26.378 đồng…

Các ngoại tệ khác tại ngân hàng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR tăng thêm 15 đồng, lên 29.871 - 30.172 đồng, bán ra 31.445 đồng; bảng Anh tăng 30 đồng, mua vào 33.755 - 34.096 đồng, bán ra 35.188 đồng; yen Nhật tăng 0,29 đồng, lên 164,67 - 166,33 đồng chiều mua vào, bán ra 175,12 đồng…

Ngân hàng tăng giảm giá mua USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD - Index thêm 0,11 điểm, lên 99,27 điểm. Đồng USD tăng giá khi thị trường chứng khoán phục hồi sau đợt bán tháo mạnh và giới giao dịch cân nhắc khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Một loạt dữ liệu bị trì hoãn trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa dự kiến sẽ được công bố bắt đầu từ tuần tới. Nhiều quan chức Fed bày tỏ quan điểm thận trọng hơn đối với việc nới lỏng chính sách, viện dẫn những lo ngại về lạm phát. Hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện chỉ phản ánh khoảng 41% khả năng Fed sẽ hạ 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12.

Đồng bảng Anh lao dốc so với cả USD và EUR sau loạt tin tức. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã từ bỏ kế hoạch tăng thuế thu nhập, đánh dấu sự thay đổi lớn chỉ vài tuần trước khi ngân sách ngày 26.11 được công bố. Bảng Anh giảm 0,24% còn 1,3158 USD; trong khi euro tăng lên mức cao nhất so với bảng Anh kể từ tháng 4.2023.

So với franc Thụy Sĩ, USD tăng 0,15% lên 0,794 franc. Trước đó, đồng bạc xanh có lúc giảm xuống mức thấp nhất một tháng, 0,7876 franc, khi dòng tiền tìm đến tài sản an toàn. Chính phủ Thụy Sĩ vừa thông tin Mỹ sẽ giảm mạnh thuế quan áp lên hàng hóa từ Thụy Sĩ xuống 15% từ mức 39% theo khuôn khổ thỏa thuận thương mại mới.