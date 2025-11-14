Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 14.11.2025: Đô la tự do giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/11/2025 08:50 GMT+7

Giá USD trong và ngoài nước giảm đồng loạt, trong đó đồng bạc xanh trên thị trường tự do cũng đã đi xuống.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm thêm 3 đồng, xuống còn 25.122 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm USD thêm 3 đồng nhưng tỷ giá vẫn cao ở mức kịch trần. Vietcombank mua vào còn 26.108 - 26.138 đồng, bán ra 26.378 đồng. ACB mua vào 26.150 -26.180 đồng, bán ra 26.378 đồng. Vietinbank mua vào 26.158 đồng, bán ra 26.378 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh giảm 30 đồng, mua vào 27.770 đồng, bán ra 27.900 đồng.

Các ngoại tệ khác tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng thêm 115 đồng, lên 29.855 - 30.157 đồng, bán ra 31.429 đồng; bảng Anh tăng 50 đồng, mua vào 33.725 - 34.065 đồng, bán ra 35.156 đồng; yen Nhật tăng 0,23 đồng, lên 164,43 - 166,09 đồng chiều mua vào, bán ra 174,87 đồng…

Giá USD hôm nay 14.11.2025: Đô la tự do giảm- Ảnh 1.

Giá USD ngân hàng tiếp tục đi xuống

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá đô la Mỹ trên thị trường thế giới giảm mạnh, chỉ số USD - Index mất 0,32 điểm, xuống 99,18 điểm. Đồng USD giảm khi chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại, khiến các nhà giao dịch băn khoăn về tác động lâu dài của đợt đóng cửa đối với niềm tin vào đồng tiền này, đồng thời chờ đợi loạt số liệu sắp được công bố để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Đây là đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, gây gián đoạn hoạt động hàng không, cắt giảm trợ cấp thực phẩm cho người thu nhập thấp và khiến hơn 1 triệu nhân viên chính phủ không được trả lương trong hơn một tháng.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết, chính phủ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 10, song sẽ thiếu tỷ lệ thất nghiệp, do khảo sát hộ gia đình không được thực hiện trong thời gian đóng cửa. Những dữ liệu này có thể ảnh hưởng tới chính sách của Cục Dự trữ liên bang (Fed), dù triển vọng lãi suất hiện vẫn chưa rõ ràng.

Trước lo ngại lạm phát và dấu hiệu ổn định tương đối của thị trường lao động sau hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, ngày càng nhiều quan chức Fed tỏ ra thận trọng với việc nới lỏng chính sách thêm, khiến xác suất Fed hạ lãi suất vào tháng 12 giảm xuống dưới 50%. Tuy nhiên, khả năng giảm lãi suất thấp hơn lại không đủ để hỗ trợ đồng USD.

Sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho kinh tế tư nhân, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện ESG

Sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho kinh tế tư nhân, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện ESG

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định của Chính phủ quy định về hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi vay vốn thông qua các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị. Mức lãi suất hỗ trợ là 2%/năm.

