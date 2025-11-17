Giá USD hôm nay 17.11.2025: Giảm cùng chiều euro và yen Nhật

Sáng 17.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.120 đồng, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm tương ứng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 2 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.156 đồng, bán ra 26.376 đồng; ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.180 đồng và giảm 2 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.376 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do tăng khoảng 100 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua lên 27.520 đồng và bán ra lên 27.620 đồng.

Giá USD sáng 17.11 giảm cùng chiều euro và yen Nhật ẢNH: NGỌC THẮNG

Cùng chiều USD, giá euro tại Vietcombank quay đầu giảm 70 đồng khi còn mua vào 30.105 đồng, bán ra 31.375 đồng; yen Nhật giảm 0,15 đồng khi mua vào xuống 166,18 đồng, bán ra còn 174,97 đồng. Riêng bảng Anh tiếp tục tăng 19 đồng, mua vào lên 34.114 đồng và bán ra lên 35.207 đồng…

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index đạt 99,37 điểm, tăng 0,1 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh yếu đi trong những ngày sau nhưng vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau giai đoạn tê liệt kéo dài 43 ngày đóng cửa, đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Dù dữ liệu kinh tế sẽ bắt đầu được cập nhật trở lại trong tuần này, các nhà phân tích và kinh tế học tỏ ra hoài nghi về độ tin cậy của các con số này. Đặc biệt, một số dữ liệu về lạm phát và thị trường lao động đã bị mất do sự gián đoạn khiến các nhà kinh tế thận trọng hơn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Một số quan chức của Fed cũng cho biết họ không sẵn sàng nới lỏng lãi suất khi chưa có bức tranh rõ ràng về xu hướng lạm phát và thị trường việc làm. Tuần trước, công cụ CME FedWatch cho thấy, thị trường chỉ còn kỳ vọng chưa tới 50% về khả năng Fed sẽ giảm lãi suất tại kỳ họp cuối cùng của năm 2025 sẽ diễn ra trong tháng 12. Sự kỳ vọng đó đã giảm mạnh so với mức hơn 90% trong một tháng trước.