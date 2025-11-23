Giá USD hôm nay 23.11.2025: Tăng cao đẩy euro, bảng Anh đi xuống

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ghi nhận tăng trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản lên 26.172 đồng, bán ra 26.392 đồng, tăng 14 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.180 đồng và tăng 14 đồng ở chiều bán ra sau một tuần, lên 26.392 đồng… Tương tự, giá USD tự do giảm 20 đồng ở chiều mua sau một tuần, xuống 27.720 đồng nhưng lại tăng đến 300 đồng ở chiều bán ra, lên 27.850 đồng.

Ngược chiều đồng USD, một số ngoại tệ khác quay đầu giảm sau một tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank giảm 225 đồng khi còn mua vào 29.956 đồng, bán ra xuống 31.220 đồng; bảng Anh giảm 157 đồng khi mua vào còn 33.994 đồng, bán ra xuống 35.031 đồng; yen Nhật giảm 2,69 đồng khi mua vào xuống 163,77 đồng và bán ra còn 172,43 đồng…

Giá USD đồng loạt tăng cao trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng mạnh sau một tuần khi chỉ số USD-Index vượt trở lại lên ngưỡng 100 điểm. Cuối tuần, USD-Index đạt 100,2 điểm, tăng 0,93 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh tăng cao khi dữ liệu việc làm tháng 9 của Mỹ được công bố khá mạnh mẽ, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tại cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng 12. Đồng thời nhiều quan chức Fed vẫn đang tranh cãi về việc này. Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack hôm 21.11 đã tái khẳng định lập trường phản đối việc giảm thêm lãi suất với lý do lạm phát vượt mục tiêu và các điều kiện tài chính vốn đã dễ dàng. Bà cũng cảnh báo rằng mặc dù việc cắt giảm lãi suất có thể được coi là công cụ đảm bảo cho thị trường lao động, nhưng có thể làm tăng rủi ro ổn định tài chính. Đồng quan điểm, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, nhấn mạnh rằng chính sách lãi suất nên được duy trì ổn định trong một thời gian... Lãi suất được neo cao sẽ thúc đẩy đồng bạc xanh đi lên so với nhiều đồng tiền khác.