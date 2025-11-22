Giá USD hôm nay 22.11.2025: Tự do tăng nhanh

Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng thêm 100 đồng, lên 27.720 đồng mua vào, bán ra 27.870 đồng. Mức giá này cao hơn trong ngân hàng 1.300 đồng. Vietcombank mua vào lên 26.142 - 26.172 đồng, bán ra 26.392 đồng; ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.392 đồng; Vietinbank mua vào 26.163 đồng, bán ra 26.392 đồng…

Một số ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, EUR tăng 30 đồng, mua vào 29.656 - 29.956 đồng, bán ra 31.220 đồng; bảng Anh giảm 4 đồng, còn 33.605 - 33.944 đồng chiều mua vào, bán ra 35.031 đồng…

Giá USD tại ngân hàng đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD - Index thêm 0,03 điểm, lên 100,19 điểm. Giá USD đang hướng đến mức tăng theo tuần, và giới đầu tư hiện đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng tới. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ được công bố cho thấy bức tranh trái chiều về thị trường lao động và không làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, khi các nhà hoạch định chính sách vẫn phải điều hướng trong bối cảnh kinh tế mờ mịt do tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài.

Đồng USD suy yếu so với đồng yen sau khi các quan chức Nhật Bản gia tăng các phát biểu mang tính can thiệp nhằm kiềm chế đà mất giá của đồng tiền này, đồng yen tăng 0,63%, lên 156,549 USD. Còn đồng EUR giảm 0,16% xuống còn 1,1511 USD và đang trên đà mất 1% trong tuần. Thêm vào đó, bảng Anh giảm 0,27% xuống 1,3105 USD khi giới đầu tư chờ đợi bản ngân sách mới của Anh, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trước bài kiểm tra lớn đối với đồng tiền và thị trường trái phiếu vào tuần tới. Đồng bảng đang hướng đến mức giảm 0,5% trong tuần.