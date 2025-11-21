Giá USD hôm nay 21.11.2025: Đồng loạt tăng

Các ngân hàng thương mại tăng giá USD 6 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.142 - 26.172 đồng, bán ra 26.392 đồng; ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.392 đồng; Vietinbank mua vào 26.163 đồng, bán ra 26.392 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD trong nhà băng từ 220 - 250 đồng mỗi USD.

Một số ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng nhẹ. Tại Vietcombank, bảng Anh tăng 75 đồng, lên 33.609 - 33.948 đồng chiều mua vào, bán ra 35.035 đồng; EUR tăng 8 đồng, mua vào 29.629 - 29.928 đồng, bán ra 31.191 đồng…

Giá USD tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD - Index thêm 0,11 điểm, lên 100,23 điểm. Đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt do số liệu việc làm tháng 9 của Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến, làm giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Dữ liệu được công bố sau thời gian dài chờ đợi cho thấy số việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 119.000 trong tháng 9, cao hơn nhiều so với dự báo 50.000 của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters, dù tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4% từ mức 4,3% vào tháng 8. Việc công bố dữ liệu bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá khoảng 39% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 10.12.

Đồng yen tiếp tục suy yếu, giảm 0,26% xuống 157,59 yen/USD. Trong phiên, đồng bạc xanh đã tăng lên mức 157,89 yen, cao nhất kể từ tháng 1, đưa đồng yen hướng tới chuỗi giảm ngày thứ tư liên tiếp.