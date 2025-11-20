Giá USD hôm nay 20.11.2025: Đô tự do giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng, xuống 25.130 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD xuống 2 đồng, Vietcombank mua vào còn 26.136 - 26.166 đồng, bán ra 26.386 đồng; ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.386 đồng; Vietinbank mua vào 26.173 đồng, bán ra 26.386 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh giảm 70 đồng, mua vào ở mức 27.430 đồng, bán ra 27.580 đồng.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 100 đồng, xuống 29.636 - 29.936 đồng chiều mua vào, bán ra 31.199 đồng; bảng Anh giảm 200 đồng, mua vào còn 33.534 - 33.873 đồng, bán ra 34.958 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD cùng các ngoại tệ khác ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD - Index thêm 0,58 điểm, lên 100,13 điểm. Đô la tăng sau khi biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, một số thành viên nhận định việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 chưa chắc chắn, bất đồng về việc giảm lãi suất. Giới giao dịch hiện theo dõi chặt chẽ biên bản này và báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp công bố để tìm thêm manh mối về khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng tới. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 10.12 ở mức 33%, giảm từ 42,4% của ngày trước đó.

USD tăng giá so với đồng yen trong phiên thứ tư, đẩy đồng tiền Nhật xuống mức thấp nhất trong 10 tháng, trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama tuyên bố chính phủ mới của Nhật Bản đang "theo dõi thị trường với mức độ khẩn trọng cao". Yen đã chịu áp lực giảm trước kỳ vọng của thị trường rằng chính quyền mới của Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ tung ra một gói chi tiêu quy mô lớn, được hậu thuẫn bởi môi trường lãi suất thấp.