Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 19.11.2025: Đô tự do quay đầu giảm

An Yến
An Yến
19/11/2025 08:45 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng đứng yên nhưng thị trường tự do quay đầu đi xuống.

Sáng 19.11, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.132 đồng. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đứng yên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục giữ giá mua USD chuyển khoản 26.168 đồng, bán ra 26.388 đồng; ACB tăng 20 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.200 đồng và giữ nguyên chiều bán ra 26.388 đồng… Ngược lại, giá USD tự do quay đầu giảm 100 đồng khi mua vào xuống 27.620 đồng và bán ra còn  27.720 đồng.

Giá USD hôm nay 19.11.2025: Đô tự do quay đầu giảm- Ảnh 1.

Giá USD sáng 19.11 trên thị trường tự do quay đầu giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 99,6 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư giao dịch cầm chừng khi cuộc họp chính sách tháng 12 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang trở thành ẩn số lớn. Bức tranh kinh tế Mỹ còn nhiều điểm mơ hồ - hậu quả từ đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài nhất lịch sử. Sau hai đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp vào tháng 9 và tháng 10, hiện lãi suất quỹ liên bang đang nằm trong khoảng mục tiêu 3,75 - 4%. Theo CME Group, các nhà giao dịch trên thị trường tương lai dự đoán có 56,1% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối năm sắp diễn ra. Đây là sự thay đổi đáng chú ý, bởi chỉ một tháng trước, thị trường gần như tin chắc Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản (tương ứng 0,25%). Tuy nhiên, có 80% các nhà kinh tế do Reuters khảo sát dự kiến Fed sẽ hạ lãi suất 25 bps tại cuộc họp này. Bà Abigail Watt, nhà kinh tế Mỹ tại UBS, cho rằng thị trường lao động có vẻ vẫn yếu ớt, có thể trở thành một trong những lý do chính khiến Fed tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12. 

Trong khi đó, chỉ một quan chức Fed ủng hộ mức giảm lãi suất 0,5% là Thống đốc Stephen Miran. Ông đánh giá các dữ liệu hiện có đều cho thấy lạm phát và thị trường lao động đang suy yếu, vì vậy Fed nên cắt giảm lãi suất mạnh hơn mức thông thường. Nếu lãi suất giảm sẽ có khả năng đẩy đồng bạc xanh đi xuống...

Xem thêm bình luận